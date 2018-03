Kritiek Kamer op verhoging ov-tarieven

De Tweede Kamer heeft kritiek op de tariefverhoging met 4,5 procent in het openbaar vervoer. Zij debatteert mogelijk nog deze week over het besluit van staatssecretaris Huizinga (Verkeer, ChristenUnie).

Huizinga kondigde de tariefverhoging gisteren aan in een brief aan de Tweede Kamer. De verhoging is volgens de bewindsvrouw „conform de uitkomsten van het gebruikelijke model”, een model waar het parlement eerder mee instemde.

De hogere tarieven, die per 1 januari 2009 ingaan, worden voornamelijk veroorzaakt door de relatief hoge inflatie. De gestegen brandstofprijzen en toenemende loonkosten resulteren volgens de staatssecretaris in een kostenstijging van 3,6 procent. Zogeheten vraaguitval, door hogere prijzen, vergt een aanvullende compensatie van 0,9 procent voor de openbaarvervoersector.

GroenLinks, PVV en SP vinden de prijsverhogingen te fors. Ze menen dat de reiziger zo niet gestimuleerd wordt om het openbaar vervoer te nemen in plaats van de auto.

Ook coalitiepartij CDA heeft kritiek. Tweede Kamerlid Jan Mastwijk zegt teleurgesteld te zijn in de manier waarop Huizinga de Kamer informeert. „Ik vind de argumentatie waarom de prijzen met 4,5 procent omhoog moeten wat mager.”

Vlak voor de zomer lag het streekvervoer dagenlang stil door een cao-conflict. Mastwijk wijst erop dat de Kamer de staatssecretaris opdracht gaf met de ruziënde partijen in gesprek te gaan. Huizinga heeft toen ook geld ter beschikking gesteld om de pijn bij werkgevers te verzachten. Mastwijk: „Mijn vraag is wat de uitkomst van die gesprekken is en hoe die zich verhoudt tot de nieuwe tarieven.” Het CDA plaatst ook vraagtekens bij de 0,9 procent compensatie voor vraaguitval.

De PvdA stelt geleerd te hebben van het rapport van senator Klaas de Vries die eerder dit jaar in opdracht van werknemers en werkgevers in het cao-conflict een analyse maakte van het streekvervoer. Daarin constateerde De Vries onder meer dat de marktwerking in het streekvervoer halfslachtig is doorgevoerd, waarbij in sommige gevallen te veel kosten op de busmaatschappijen worden afgewenteld.

Ria Loefs (PvdA): „De prijsstijging is niet leuk, maar wij hebben geleerd van het rapport van De Vries. Afspraak is afspraak. Dit zijn de uitkomsten van het model. En wij hebben afgesproken dat we tarieven op deze manier vaststellen.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Tarieven ov

In het bericht Kritiek Kamer op verhoging ov-tarieven (9 september, pagina 3) wordt PvdA-Kamerlid Ria Loefs geciteerd. Zij heet Lia Roefs.