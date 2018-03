Kinderboekenweek in teken van poëzie

Componist Floor Minnaert wijst op de lessenaar van de piano. Daar, op de plek van de partituur, stond bij hem thuis een tijd de dichtbundel Jij bent de liefste van Hans en Monique Hagen. En dan las hij „Ik zoek een woord/ Een heel nieuw woord/ Een woord dat niemand kent” en andere regels.

„Daar zit ritme in”, zegt Minnaert. „Daar kon ik iets mee.” Hij slaat enkele akkoorden aan. „Wel een beetje eentonig”, zegt dichter Hans Hagen. „Toen deed ik zoiets”, zegt Minnaert; het gedicht klinkt ineens zwierig en melodieus. „Een beetje walsachtig”, vindt Hagen. Dan, in de derde versie, klinkt het gedicht als een lied.

Minnaert en het echtpaar Hagen traden gisteren op bij de presentatie van het programma voor de Kinderboekenweek die 1 oktober begint. Het thema is poëzie en het motto luidt ‘Zinnenverzinzin’, bedacht door (taal)kunstenaar Joke van Leeuwen. „De Nederlandse kinderliteratuur is begonnen met poëzie; met de moralistische gedichten van Hieronymus van Alphen”, zegt Marieke Verhoeven van de boekenlobbyclub CPNB.

Gisteren nam een aantal kinderauteurs op de schrijversbeurs Manuscripta al een voorschot op de komende Kinderboekenweek. Hans Kuyper, met gitaar, las en zong zijn ‘versjes’, zoals die onder meer staan in Kat in ’t bakkie - rijmen is een makkie. „Dat het rijmt en dat het huppelt, dát is een versje”, zei hij tegen de kinderen die op de fatboy’s lagen. „Er hangt al avond in de straat/ Het is vast en zeker laat.” Tijdens de kinderboekenweek treedt hij op voor kinderen. Net als Hans Hagen, die op Manuscripta met een diashow toonde hoe hij op ideeën komt voor een nieuw verhaal.

Hans Hagen is ook de schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk 2008, Vlammen, waarin poëzie volgens hem een grote rol speelt. Het geschenk verschijnt 1 oktober, net als het prentenboekje Fiets van Charlotte Dematons.

De boekenweek opent 30 september met een ‘lyrisch kinderboekenbal’, waarop ook de Gouden Griffel voor het beste kinderboek wordt uitgereikt. De week besluit dit jaar voor het eerst met een grote manifestatie, in Almere.

