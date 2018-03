Ik lees steeds stukjes over de moderne kantoornomade, of hoe die gasten ook genoemd worden: hippe jongens die met hun MacBook onder de arm ergens in een café gaan werken. Elke keer als ik zoiets lees, denk ik: ja, dat moet ik ook eens gaan doen. De hippe jongen uithangen en mijn MacBook onder de arm nemen.

Laatst kwam ik een oude vriend tegen – hij had nu met een paar jongens een bedrijfje verderop en hij had met die jongens afgesproken dat-ie een paar uur per dag naar buiten kon om te schrijven. Dan ging-ie in het café zitten en hatsikidee. Hij was er een: een moderne kantoornomade.

Thuis zitten schrijven gaat als volgt: ik start mijn tekstverwerker op, ik kijk nog een laatste keer naar mijn mail, doe de was in de machine, speel wat met de hond, lees wat weblogs, kijk naar het laatste woord dat ik de laatste keer heb geschreven, en ik kijk nog een keer naar mijn mail.

Maar in een café gaan zitten – ik weet het niet. Dan ga ik daar druk zitten tikken en alle hippe mensen denken dat ik de boel in de maling aan het nemen ben. Die is zeker een ‘roman’ aan het schrijven. Denkt waarschijnlijk ook nog dat het uitgegeven wordt.

Tja, zoals sommige stukjesschrijvers dan zeggen.

Ik tik dit in de bibliotheek. De bibliotheek leek me een mooie plek om te beginnen met mijn nomaditeit, en ik ging ervan uit dat het wat rustiger zou zijn dan een café. Maar ergens is iemand de grootste hits van Metallica aan het draaien. Ik tik prima met de grootste hits van Metallica op de achtergrond, maar ik ben wel voortdurend bezig me af te vragen waarom er geen bibliothecaresse is die er iets van zegt. En zolang ik daarover nadenk, maak ik me geen zorgen over mensen die zouden kunnen denken dat ik weleens heel aanstellerig een roman zit te schrijven.

Schrijver Walter van den Berg (37) schrijft de komende weken op dinsdag een brief aan de lezers van nrc.next.