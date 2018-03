Kama ontmoet portret

Tientallen Nederlanders hebben zichzelf of een collega herkend in het geschilderde portret van een onbekende dat deze krant vorige week woensdag publiceerde. Kamagurka schilderde het, zoals op nrc.tv te zien is, uit het blote hoofd. Hij schilderde het eerste ‘accidentistische’ portret van een Nederlander, zoals hij het noemde. Hij schildert iemand die hij niet kent en nooit gezien heeft. Op wie lijkt dit portret toevallig, was zijn vraag.

Vele Nederlanders, zoals cabaretier Diederik van Vleuten, herkenden zichzelf, of anderen. Sommigen herkenden een collega en stuurden een e-mail met foto als bewijs aan nrcvt@nrc.nl. Een paar zijn op deze pagina te zien.

Afgelopen nacht besliste de kunstenaar dat hij per ongeluk Sanne ’t Hooft van de Interactieve Media Hogeschool van Amsterdam heeft geschilderd.

Vanavond in het tv-programma De Wereld Draait Door zal Kamagurka de door hem per ongeluk geportretteerde voor het eerst ontmoeten. Om dit eerste portretproject af te ronden zal Kamagurka hem tekenen.

’t Hooft krijgt de tekening, het schilderij komt in de Kalmanak schilderijencollectie die Kamagurka dit jaar aanlegt: elke dag maakt hij een schilderij.

Kamagurka, die deze portretkunst vorm eerst ‘accidentisme’ noemde, wil de nieuwe kunststroming nu, naar een suggestie van Emiel Havas, ‘accidentalisme’ noemen: een term die ook in de evolutieleer wordt gebruikt.

Over twee weken schildert Kamagurka een nieuw portret dat per ongeluk op een andere Nederlander zal lijken. Het zal te zien zijn op nrc.tv.

Zie alle inzendingen op: nrc.tv/video/kamagurka