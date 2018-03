Is een volle schijf zwaarder dan een lege harddisk?

Met het hoofd van een groot datacentrum voerde Tom van Eijndhoven uit Hilversum laatst een discussie over de vraag: is een volle computerschijf mét informatie zwaarder dan een lege harddisk?

De gedachte is logisch. Als je een leeg boek vol schrijft of bedrukt, zou je de massa van de inkt misschien kunnen meten met een nauwkeurige weegschaal. Bij digitale opslag is dat niet het geval, legt Leon Abelmann van de TU Twente uit. Abelmann is expert in magnetische opslag en ja, hij vindt dit een leuke vraag.

Een harde schijf bewaart bits, de kleinste informatie-eenheden in de vorm van nullen en enen, in magnetische patronen. Het lijkt veel op het opnemen van een cassettebandje, waarbij een tape langs een magnetische kop snelt en zo wordt beschreven. Bij een harddisk vliegt de kop razendsnel over een ronddraaiende, metalen schijf heen en weer. Daarbij laat de kop magnetische patronen achter op een speciaal filmlaagje op de draaiende schijf.

Een ‘1’ is een plek op de schijf waar de magnetische waarde is veranderd. Hoewel er energie nodig is om de richting van de magnetisatie te veranderen, wordt er volgens Leon geen massa getransporteerd zoals bij inkt van een pen het geval is. Plat gezegd: bits wegen niets.

Maar... dat is ook niet helemaal waar. Volgens Albert Einsteins beroemde formule E=mc2 zijn energie en massa gelijkwaardig aan elkaar, legt Abelmann uit. Slaat een voorwerp energie op, dan neemt ook de massa toe. „Maar zelfs als je de hele schijf zou magnetiseren, in een oneindige reeks van enen, dan sla je niet meer energie op dan 300 nanojoule. Dat is equivalent aan een massa van 3e-24 kg, oftewel een paar duizend atomen.” Niet iets om je nou aan te vertillen.

Voor de dataopslag in RAM-geheugen en Flashkaartjes gelden weer andere regels, omdat bits daar in de vorm van een elektrische lading worden opgeslagen. Deze opslag gaat met iets grotere hoeveelheden energie gepaard. Leon trekt nogmaals de calculator: „Op een 10 gigabyte flashdisk is de toename in massa 680e-24 kg. Niemand die dat merkt.”

Marc hijink