Internet Weblog van de dag

Paralympisch Peking.

De Paralympische Spelen (Can Aouyunhui) zijn razend populair in China, schrijft correspondent Bettine Vriesekoop.„Zaterdagavond keek ik op een groot videoscherm in het gezelschap van ongeveer tien Chinezen op een terras bij mij om de hoek naar de openingsceremonie. Toen het volkslied klonk, stond iedereen op en zong uit volle borst mee. Boodschap van de show was ‘grensverlegging, integratie en gelijkheid’. Maar ook hier is slechts sprake van een dun laagje vernis. Waar wij in het Westen gehandicapten als gelijkwaardige medemensen beschouwen, komen de Chinezen nog niet verder dan het tonen van medelijden. „Gehandicapten zijn de klos in China, vooral degenen die in een arm gezin worden geboren. Niemand die naar je omkijkt. Iemand die alleen maar geld kost, is een outcast. Van integratie is nog lang geen sprake”, zegt een buurvrouw.

Peking heeft ook nu weer handig van de gelegenheid gebruikgemaakt om voor het oog van de wereld een aantal even indrukwekkende als misleidende hervormingen door te voeren. Zo rijden overal in de stad aangepaste bussen en taxi’s en sommige toeristische attracties en winkelcentra zijn tijdelijk rolstoelvriendelijk gemaakt. Ook is winkelpersoneel zo getraind dat het de gehandicapten vriendelijk maar niet betuttelend te woord staat.”

Lees meer over de Paralympics op nrc.nl/china