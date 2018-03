In Pakistan staan ze ook op voor de rechter

Het mag dan zo zijn dat in de Koran staat dat de profeet er niet van hield dat zijn volgelingen en masse voor hem opstonden om hem te aanbidden en dat dergelijke gebruiken niet toegestaan zouden moeten worden, in Pakistan staat men ook op in de rechtzaal wanneer de rechter binnenkomt. En in landen als Senegal en Mali, in Soedan en in Iran werd ook door mannen uit respect voor mijzelf opgestaan en zelfs licht gebogen als begroeting, waarbij in Senegal en Sudan uitgelegd werd dat het geven van een hand niet gewaardeerd werd vanuit religieuze overwegingen.