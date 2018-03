In moeilijke tijden herleeft poldermodel

Na ongeveer twee jaar onenigheid en bijna tot het nulpunt afgekoelde verhoudingen tussen de vakbeweging en de werkgevers was het genoeg.

Met economisch moeilijke tijden op komst moest het pijnlijke punt van de versoepeling van het ontslagrecht uit de weg worden geruimd, vonden vakcentrale FNV en werkgevercentrale VNO-NCW. Om ruimte te maken voor afspraken over bijvoorbeeld arbeidsparticipatie en een „verantwoorde loonontwikkeling”. Of, in de woorden van vice-voorzitter Wilna Wind van FNV, het was tijd „om de rommel op te ruimen”.

Werkgevers ijveren al jaren – sinds Bernard Wientjes met hernieuwde energie voorzitter werd van VNO-NCW in 2004 – voor een soepeler ontslagrecht. Zij leken aanvankelijk het kabinet mee te hebben, mede omdat de ondernemingen bereid waren vergaande afspraken te maken over maatregelen om meer mensen aan het werk te helpen die nu aan de zijlijn staan.

Maar de vakbeweging wilde niet horen van het afbouwen van rechtsbescherming van werknemers – hoewel ze er aanvankelijk wel over onderhandelde – en vond dat afspraken over participatie daar niet van afhankelijk moesten zijn.

Vorig jaar liep het bijna uit op een kabinetscrisis. VNO-NCW speelde de zaak hoog op omdat de werkgevers dachten de toezegging van het kabinet op zak te hebben, dat minister Donner (Sociale Zaken, CDA) desnoods zonder instemming van de vakbonden een wetsvoorstel over het ontslagrecht zou indienen. En Donner was ook vastberaden dat te doen, maar vond de Tweede-Kamerfractie van de PvdA op zijn weg. Het kabinet bezwoer de crisis door een commissie in te stellen onder leiding van TNT-topman Peter Bakker, die voorstellen moest doen voor de verhoging van de arbeidsparticipatie.

Deze voorstellen, vlak voor de zomer gepubliceerd, zijn een belangrijke reden voor de hervatting van het gesprek tussen FNV en VNO-NCW. De sociale partners zien niets in de het voorstel van Bakker om de WW ingrijpend te veranderen en om te vormen tot een ‘werkverzekering’.

„Het zou de invoering van een heel nieuw systeem voor de WW betekenen, dat duurt te lang”, zegt sociaal directeur Niek Jan van Kesteren die namens VNO-NCW de besprekingen voerde. De FNV voelde nog minder voor de voorstellen van Bakker om de WW om te vormen tot een werkverzekering. „Er zit geen werknemer te wachten op allerlei werkbudgetten”, liet FNV-onderhandelaar Wind weten.

Toen duidelijk werd dat minister Donner na de zomer een aantal van Bakkers voorstellen had klaarliggen voor overleg met de sociale partners, besloten VNO-NCW en de FNV zelf op zoek te gaan naar een oplossing. „We kunnen elkaar niet blijven gijzelen”, aldus Wind.

Minstens zo belangrijk is dat in een verslechterend economisch klimaat een goede relatie tussen werkgevers en werknemers belangrijk is, weten beide partijen. Als de inflatie oploopt dreigt een loon-prijsspiraal: vakbonden eisen hogere lonen om de inflatie te compenseren, de lonen worden doorberekend in de daardoor verder stijgende prijzen, die de inflatie weer aanjagen, enzovoorts. „Dat willen we doorbreken”, zegt Van Kesteren. Ook de FNV zegt niet uit te zijn op een loon-prijsspiraal, die de economische situatie verder zal verslechteren.

Met de huidige doorbraak over het ontslagrecht is er nog geen formeel sociaal akkoord. Maar de kans dat Donner en de sociale partners tijdens het Najaarsoverleg, waartoe de minister de partijen heeft uitgenodigd, een solide akkoord bereiken is wel sterk gegroeid. Het is belangrijk dat er wat werkgelegenheid en scholing betreft goede afspraken komen. Daar hebben alle partijen belang bij.