Hulp zonder precedent

De beurzen reageerden gisteren zoals ze zo vaak doen bij noodoperaties. De koersen vlogen in de hele wereld omhoog, vooral die van financiële instellingen. Het leek wel alsof beleggers met de kostbare reddingsoperatie van hypotheekfinanciers Fannie Mae en Freddie Mac geloven dat de kredietcrisis nu voorbij is.

Analisten probeerden ze nog met beide benen op de grond te krijgen. „Wij vinden het moeilijk om erg optimistisch te zijn als zwaar overheidsingrijpen op deze manier nodig is”, zei econoom David Rosenberg van Amerikaanse bank Merrill Lynch tegen persbureau Reuters. „Fannie en Freddie geven aan hoe bankroet het financiële systeem nu is.”

Dat de reddingsoperatie ook een veel bredere betekenis heeft dan het overeind houden van Fannie en Freddie maakte ook de Amerikaanse minister van Financiën Henry Paulson zondag duidelijk. „Het omvallen van een van hen zou grote turbulentie op de financiële markten in de VS en over de hele wereld hebben veroorzaakt”, zei hij in een toelichting op zijn reddingsoperatie.

Wat maakt de twee zo belangrijk? Fannie en Freddie zijn het smeermiddel van de Amerikaanse hypotheekmarkt. Om te zorgen dat banken voldoende hypotheken kunnen verstrekken, nemen ze de leningen over van de banken, verpakken die in nieuwe effecten en verkopen ze wereldwijd weer door. Doordat Washington zich impliciet garant stelde voor die leningen, konden banken zo veel Amerikanen aan een hypotheek helpen. En voor beleggers uit de hele wereld leek het een veilige belegging. Veel banken en verzekeraars in Europa en Azië hebben schuldpapieren van Fannie en Freddie in bezit.

Door de fors dalende huizenprijzen in de VS en de toenemende moeite van Amerikanen om aan hun hypotheekaflossingen te voldoen, kwamen de twee dit jaar steeds verder in de problemen. Hun verliezen liepen snel op, de koersen kelderden. Een noodfinanciering deze zomer had onvoldoende effect en vorige week bleek dat ze hun positie nog gunstiger hadden voorgesteld dan dat die werkelijk was. Het omvallen van de twee instellingen zou ertoe leiden dat wereldwijd centrale banken, commerciële banken en verzekeraars met waardeloos schuldpapier opgezadeld zouden zijn.

Het voortduren van de crisis bij Fannie en Freddie kon de regering-Bush zich dus niet permitteren. Dat zou de huizenmarkt, waar de prijzen al met 16 procent zijn gedaald, verder in de problemen brengen. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen ligt dat extra gevoelig: vrijdag bleek dat de Amerikaanse werkloosheid is gestegen naar 6,1 procent, het hoogste percentage in vijf jaar.

De wereldwijde opluchting over de reddingsoperatie geeft ook aan welke belangrijke functie Fannie en Freddie vervullen in het internationale financiële systeem. China en Japan zijn de grootste houders van de obligaties die de twee hebben uitgegeven. Ze hebben respectievelijk 376 en 229 miljard dollar aan deze obligaties in bezit. De Japanse minister van Financiën zei gisteren dat de actie een positief effect zal hebben op de wereldeconomie, omdat de zorgen over de Amerikaanse economie afnemen.

De hoop is nu dat door de reddingsoperatie in de VS de hypotheekrente, die door de kredietcrisis was opgelopen, weer kan dalen, zodat de huizenmarkt in het land weer op gang kan komen. Maar analisten geloven niet dat de daling van de huizenprijzen door de maatregel zal stoppen en verwachten dat het toch al hoog opgelopen aantal gedwongen verkopen blijft stijgen. Ook de stroom van afschrijvingen van banken op hun totale pakket aan leningen, waaronder hypotheekobligaties, zal doorgaan. Tot dusver is 500 miljard afgeschreven, het Internationale Monetaire Fonds verwacht dat dit tot 1.000 miljard dollar kan oplopen.

Het kon de beleggers niet verontrusten. De Europese beurzen stonden vanmorgen gemiddeld 4 procent hoger. Dat gold overigens niet voor de beursnotering van Freddie en Fannie zelf in Frankfurt. Fannie verloor 39 procent en Freddie 55 procent, omdat aandeelhouders weten dat zij weinig van hun geld terug zullen zien.

