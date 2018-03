Huiseigenaar in Kansas is met ingreep niet geholpen

De hypotheekrente daalde gisteren in de VS. Een signaal dat de reddingsactie van de Amerikaanse overheid voor hypotheekfinanciers Fannie Mae en Freddie Mac direct resultaat heeft. Een lagere rente kan de vastgelopen Amerikaanse huizenmarkt weer op gang helpen.

Dat is een van de doeleinden van de meest drastische overheidsingreep in het bedrijfsleven sinds de Tweede Wereldoorlog. Een ingreep die behalve applaus ook zware kritiek kreeg. „De nationalisatie van Fannie en Freddie toont aan dat de VS communistischer is dan China”, fulmineerde superbelegger Jim Rogers gisteren op zakenzender CNBC. „De aandelen van banken gaan nu wereldwijd door het dak, omdat zij door deze actie zijn gered. Maar de huiseigenaren in Kansas zie je niet uit hun dak gaan. Zij zijn niet gered.”

Rogers is een van de felste criticasters. Maar veel analisten zijn het erover eens dat er voor even een bodem is gelegd in de hypotheekcrisis in de VS. Of die daarmee een keerpunt heeft bereikt, is echter de vraag.

De noodactie moet ervoor zorgen dat banken weer hypotheken durven te verstrekken aan Amerikanen. Met het overeind blijven van Freddie en Fannie zijn hun leningen weer gegarandeerd. De Amerikaanse overheid neemt zo verantwoordelijkheid voor meer dan driekwart van de verstrekking van nieuwe hypotheken.

Bovendien hoeven banken met de nieuwe overheidsgarantie geen hogere risico-opslag op de rente meer te rekenen en kan de hypotheekrente dus omlaag. Want hoewel de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de rente in een jaar tijd met 3,25 procentpunt heeft verlaagd, is de hypotheekrente in de VS hoger dan een jaar geleden bij het uitbreken van de kredietcrisis. Een lagere rente moet de vraag naar huizen doen toenemen, waardoor er een einde kan komen aan de daling van de huizenprijzen. In de laatste drie jaar zijn de huizenprijzen in de VS met 25 tot 30 procent gedaald.

Maar de hoge hypotheekrente is niet de belangrijkste reden waarom de huizenprijzen dalen. Die daling is vooral het gevolg van het hoge aantal huisuitzettingen, omdat veel Amerikanen niet meer de lasten kunnen opbrengen voor de hypotheken die ze vóór 2007 veel te makkelijk hebben gekregen. Het aantal gedwongen verkopen staat op recordhoogte. Het aantal gezinnen dat achterloopt met betalingen, blijft oplopen.

Stijgende werkloosheid is de nieuwste bedreiging. Vorige week werd bekend dat voor het eerst in vijf jaar de werkloosheid boven de 6 procent is gestegen, Amerikaanse bedrijven hebben dit jaar meer dan 600.000 banen geschrapt. Daardoor groeit er een nieuwe groep Amerikanen die in betalingsproblemen komt. Zij worden niet geholpen met de reddingsactie. Dat zijn alleen de Amerikanen die een nieuwe hypotheek willen afsluiten of hun oude hypotheek, vaak met een hoog opgelopen variabele rente, willen omzetten in een lening met een vaste rente.

Belangrijker is de stap voor binnen- en buitenlandse banken. Die krijgen weer meer vertrouwen dat de Amerikaanse overheid ingrijpt als grote hoeveelheden Amerikaans schuldpapier in problemen komen. In feite heeft de Amerikaanse overheid het dominosteentje dat een hele rij had kunnen laten vallen met deze actie vastgelijmd.

Maar de vraag is of dat voldoende is. Met een verzachting van de hypotheekcrisis in de VS is de kredietcrisis niet voorbij. Het probleem betreft al lang niet meer alleen de hypotheken. In het tijdperk van goedkoop geld dat in de zomer van 2007 abrupt ten einde kwam, zijn allerlei leningen tegen soepele voorwaarden verstrekt. Naarmate de economieën in westerse landen verder in problemen komen zullen consumenten en bedrijven ook in betalingsproblemen komen. En dan gaan opnieuw allerlei andere dominosteentjes wankelen.