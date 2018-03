Hoe Mohammed Enait een BN?er werd

Mohammed Enait (33) studeert van 2002 tot 2007 rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert regelmatig op de website van Stichting Mirsab, een organisatie die strijdt tegen ‘islamofobie’. Een van de artikelen van Enait dat op die site verschijnt, Een apologie voor een apologie, wint een essaywedstrijd van de Wiardi Beckmanstichting.

In 2005 solliciteert Enait naar de functie van ‘klantmanager’ bij de Sociale Dienst van Rotterdam. Hij verschijnt op het sollicitatiegesprek in djellaba en weigert de vrouwelijke personeelsfunctionaris een hand te geven. De gemeente Rotterdam wijst Enait af voor de baan, waarna deze zijn beklag doet bij de Commissie Gelijke Behandeling. De commissie geeft hem gelijk: Rotterdam zou ‘onderscheid op grond van godsdienst’ hebben gemaakt. Met het advies van de Commissie Gelijke Behandeling stapt Enait vervolgens naar de rechtbank, om van Rotterdam een schadevergoeding wegens ‘onrechtmatig handelen’ te eisen. Op 20 augustus 2008 geeft de rechtbank niet Enait, maar Rotterdam gelijk.

Vanaf 20 augustus haalt Enait een week lang dagelijks de media, in columns (‘Gaap, Mohammed, zou je denken, bedenk eens wat nieuws’, schrijft Aaf bijvoorbeeld in nrc.next) en verklarende artikelen. Op 21 augustus verschijnt Enait in Nova, op 26 augustus bij Knevel & Van den Brink, samen met Rita Verdonk. Door zijn optreden op tv komt er aandacht voor Enaits taalgebruik. Overigens dateert Enaits eerste tv-optreden van oktober 2006, toen hij na de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling aanschoof bij Pauw en Witteman.

Enait verrijkt de Nederlandse taal in zijn tv-optredens met woorden als ‘handenschudfundamentalisme’, ‘wittemanscultuur’ en ‘bipolaire conceptualisaties’. Een indruk geeft bijvoorbeeld dit transcript van de Nova-uitzending van 21 augustus:

Mohammed Enait: „Ik zal u wat zeggen. In New Hampshire is der een jood gekozen ehm en hij is een publieke functie. En het grappige is dat de vrouwen, die hebben ervoor gezorgd dat hij in zijn post is gekomen, dus u hoeft niet te spreken van alle vrouwen, mevrouw. Want u bent niet de perfecte articulator van alle vrouwen, want ik kan u zeggen dat moslimvrouwen niet uw ideeën hebben. Ik zal het u sterker zeggen...”

Clairy Polak: „U luistert niet. Ik zei: ik als vrouw.”

Enait: „Ik ken Marokkaans. Ja, maar u bent niet de perfecte articulator van alle vrouwen.”

Polak: „Nee, wie zegt dat ook.”

Enait: „Dus, dus eh...”

Polak: „Ik zeg: ik als vrouw.”

Enait: „Dus ik zou zeggen ‘hold your horses’, mevrouw Polak.”

Polak: ,,Ik zal mijn horses holden. Ik dank u voor uw komst en voor deze enorm duidelijke uitleg.”

Op 5 september 2008 bericht NRC Handelsblad op de voorpagina dat ‘de orthodoxe moslim en advocaat Mohammed Enait niet langer hoeft op te staan voor rechters die de rechtszaal binnenkomen’. Uit het bericht blijkt dat Enait in augustus is beëdigd als advocaat, waarna hij enkele malen bij het binnentreden van de magistraten in de rechtszaal is blijven zitten.

De rechtbank heeft vervolgens geoordeeld dat advocaten in principe opstaan uit respect voor de rechters, „maar in zeer uitzonderlijke gevallen mag de advocaat blijven zitten als diepe geloofsovertuigingen hem dat voorschrijven”. Enait zou zo’n ‘zeer uitzonderlijk geval’ zijn, aldus de rechtbank.

Inmiddels krijgt Enait nu ook aandacht van de politiek. VVD en CDA willen de kwestie vandaag aan de orde stellen tijdens het wekelijkse Vragenuurtje. Volgens VVD-Kamerlid Henk Kamp moet er „een einde aan deze mallotigheid” komen.