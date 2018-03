Het portret is van Sanne rotterdam.De Belgische kunstenaar Kamagurka schilderde vorige week een portret van een hem onbekende Nederlander (links), en toonde dat portret in deze krant, in NRC Handelsblad en op de website nrc.tv met de vraag: wie is dit? Tientallen lezers herkenden zichzelf (zoals cabaretier Diederik van Vleuten), of een kennis in dit ‘accidentistische’ portret en stuurden een foto naar de krant. Kamagurka besliste dat hij per ongeluk Sanne ’t Hooft uit Amsterdam heeft geschilderd. Kijk voor de andere inzendingen naar Kamatube op www.nrc.tv ==== Bent u dit of kent u iemand die erop lijkt? Foto’s naar nrctv@nrc.nl accidentisme

Zeebroek, Luc;Kamagurka