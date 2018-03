Het fort als podium

Met gepaste traagheid wordt het kanon geladen om vervolgens met een enorm kabaal te vuren. Een leger in fijn geweven wollen uniformen trekt ten strijde. Paarden slepen een tussen twee houten wielen balancerend kanon voort.

Aan de rand van Utrecht, bij Fort Vechten, gaan ze dit weekeinde terug in de tijd. Om de geschiedenis te laten herleven én het publiek te vermaken, spelen militaire verenigingen hier heuse veldslagen na.

De veldslagen maken deel uit van de Fortenmaand die dit jaar voor de vijftiende keer wordt georganiseerd rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om de – vaak verstopte – forten en gebouwen die langs de linie staan onder de aandacht te brengen, worden de historische bouwwerken een maand lang opengesteld en fungeren ze even als podium voor theatervoorstellingen, filmvertoningen en exposities. Verder zijn er rondleidingen en buitenactiviteiten waar jaarlijks zo’n zestigduizend mensen op afkomen.

Volgens ‘fortenexpert’ Chris Will (55) die werkzaam is bij het projectbureau dat zich inzet voor duurzaam behoud van de waterlinie, is het de combinatie natuur, geschiedenis en architectuur die het zo interessant maakt. Op weg van het Utrechtse centrum naar Fort aan de Klop, vertelt hij honderduit over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Will: „De linie bestaat uit dammen, dijken en sluizen en is het duurste infrastructurele project in Nederland ooit. De linie werd aangelegd zodat delen van de polder gecontroleerd onder water konden worden gezet, in tijden van oorlog.” Behalve dijken en sluizen, kent de linie die van het IJsselmeer tot aan De Biesbosch loopt, ook een groot aantal forten die ergens halverwege zeventiende tot halverwege negentiende eeuw zijn gebouwd. Vanuit deze bouwwerken moest het land worden verdedigd.

Bij Fort aan de Klop komt deze geschiedenis duidelijk tot leven. De beugels waaraan de kanonnen ooit werden bevestigd, hangen nog in het wachthuis uit 1851, en ook de houten vloer heeft de eeuwen overleefd. De zes gewelven die dienst deden als geschutkamers, liggen in een cirkel in het recentelijk gerestaureerde gebouw. Moeiteloos zie je hier voor je hoe soldaten er ooit stonden te zweten. Fort aan de Klop heeft tegenwoordig een toeristische functie. Het wachthuis is nu een theehuis annex restaurant, in de nabijgelegen houten loodsen kun je vergaderen of overnachten en op de wal is een bescheiden kampeerplaats.

Omdat de meeste gebouwen van de waterlinie tot de jaren zeventig in handen van het ministerie van Defensie waren, zijn ze in behoorlijk goede staat. Tegenwoordig zijn ze in het bezit van gemeentes, provincies en ondernemers. Volgens Will blijft het noodzakelijk voor de goede staat om het terrein altijd voor het brede publiek toegankelijk te houden. De Fortenmaand is een goed begin.