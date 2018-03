Herstel molens in Kinderdijk begonnen

Het plan voor vanmiddag is helder: al waterhozend begint minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) met een emmer de restauratiewerkzaamheden aan de watermolens in Kinderdijk.

„Ja er moet wel gewerkt worden, daar ontkomt ook een minister niet aan”, zegt Peter Wijnen van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

De actie van de minister vormt het symbolische begin van de restauratie van de fundamenten van elf van de negentien molens. Het water heeft door de jaren heen zijn tol geëist. De restauratie is hard nodig willen de molens die de Alblasserwaard eeuwen droog hebben gehouden, binnen vijfentwintig jaar niet instorten. Daarnaast verdienen de molens extra aandacht, aangezien ze op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco staan. De molens zijn volgens Unesco een toonbeeld van de „menselijke innovatie” en „standvastigheid” in de strijd tegen overstromingen.

De restauratie wordt gefinancierd met een gezamenlijke subsidie van het Rijk, de provincie Zuid-Holland en het Waterschap Rivierenland en bedraagt bij elkaar 3,5 miljoen euro. Het is het geld volgens Wijnen zeker waard. „Deze molens zijn een icoon van de vindingrijkheid die wij Nederlanders hebben laten zien in de strijd tegen het water.”

Bij de provincie Zuid-Holland zijn ze minstens zo enthousiast. Want de molens werken nog steeds, vertelt een woordvoerder. „In een noodsituatie worden ze zelfs ingezet om het water tegen te houden”. Volgens Henk Bronkhorst die leiding geeft aan het onderhoud van de molens is dat niet helemaal waar. „Het klopt, ze werken en pompen nog altijd water. Maar we zijn niet afhankelijk van deze molens.”