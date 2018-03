Haase en De Bakker in Davis-Cupteam

APELDOORN. Davis-Cupcaptain Jan Siemerink heeft Robin Haase opgenomen in zijn selectie voor het treffen met Zuid-Korea. Beide landen strijden van 19 tot en met 21 september in Apeldoorn om een plaats in de wereldgroep, de hoogste klasse van het landentennis. Haase is net hersteld van een knieblessure. Siemerink koos verder voor Thiemo de Bakker, Jesse Huta Galung en Peter Wessels. Matwé Middelkoop is aangewezen als reserve.