Goud De Koning en eerste dopinggeval tijdens Paralympics

PEKING, 9 sept. Zwemster Mirjam de Koning heeft vanochtend een gouden medaille gewonnen bij de Paralympische Spelen in Peking. Ze won in de S6 klasse de finale van de 100 meter rugslag in een tijd van 1.28,34. Gisteren won ze al zilver op de 100 meter vrij. Ook Annette Roozen won gisteren een zilveren medaille. Bij het verspringen eindigde ze in de klasse F42 als tweede, met een afstand van 3,63 meter. De Pakistaanse gewichtheffer Naveed Ahmed Butt is de eerste sporter bij de Paralympics die positief reageerde bij een dopingtest. Hij is vandaag per direct uit de ploeg gezet en is voor twee jaar geschorst. Het Internationaal Paralympisch Comité maakte dat vandaag bekend. In zijn urine werden sporen van een verboden spierversterkend middel aangetroffen.