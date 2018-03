Google wil zoekgedrag minder lang bewaren

Internetbedrijf Google wil het zoekgedrag van internetters na negen maanden anoniem maken. Dat heeft het bedrijf gisteren laten weten als reactie op kritiek van Europese organisaties voor privacybescherming. Die vinden dat zoekmachines gegevens over het gebruik niet langer dan zes maanden mogen bewaren. Korter bewaren dan negen maanden gaat volgens Google ten koste van dienstverlening en innovatie.

Zoekgegevens zijn interessant voor adverteerders die hun klanten doelgericht willen benaderen. Google verdient daar zijn geld mee; het bedrijf onthoudt nu anderhalf jaar welke zoekopdrachten een internetter geeft. Daarna wordt het IP-adres, dat een indicatie geeft van waar de internetter zich bevindt, verwijderd. Die periode verkort Google nu tot negen maanden. „Terugbrengen tot zes maanden zoals de Europese toezichthouders willen, doet niet veel extra voor de privacy van gebruikers”, zei Peter Fleischer, verantwoordelijk voor privacy bij Google, vanochtend. „Het beperkt ons wel in onze innovatie.” Naast commerciële toepassingen analyseert Google de gegevens ook om spam en internetfraude te bestrijden. Het is moeilijk om de balans te vinden tussen die belangen en het waarborgen van de privacy, aldus Fleischer.

Ook Google-diensten als Gmail, Maps, YouTube en de browser Chrome bewaren surfgedrag. De rechter verplichtte Google onlangs om gegevens van YouTube-gebruikers te geven aan mediabedrijf Viacom, dat een gerechtelijke procedure tegen Google was begonnen. Vooral in dit soort juridische zaken is Google’s maatregel van belang voor gewone internetgebruikers.