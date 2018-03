Geloven in alle boeken

Vijftien jaar na de moord op de Algerijnse schrijver Tahar Djaout werd De laatste zomer van de rede (Van Gennep, € 9,95) tussen zijn paperassen gevonden. ‘Djaout werd in 1993 voor zijn huis doodgeschoten door mensen die niet om kunnen gaan met de producten van onafhankelijke denkers. Hun kritisch vermogen wordt herkend als geweld en daar wordt gericht op geschoten.’

‘In De laatste zomer van de rede hebben de Wakende Broeders het roer overgenomen. Zij onderwerpen alles en iedereen aan wetten die uit de Schrift worden gehaald, maar de boekhandelaar Boulem Yekker gelooft in alle boeken van de wereld. Hij aanvaardt de consequenties en wacht op zijn onnatuurlijke dood. [...] De laatste zomer van de rede is een knappe literaire analyse die bestaat uit rake poëtische zinnen. Het is een bliksemschicht bij pikdonkere hemel’, schrijft Asis Aynan.