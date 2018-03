Geld verloskundige voor bescherming

De vergoeding voor verloskundigen in achterstandswijken gaat volgend jaar met 23 procent omhoog. Het geld is nodig omdat verloskundigen in die wijken meer zorg moeten verlenen aan vrouwen die bevallen en meer kosten maken door onveilige omstandigheden in deze buurten.

Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) heeft vanochtend laten weten dat hij hierover met de zorgverzekeraars een afspraak heeft gemaakt. De zorgverzekeraars zijn bereid jaarlijks 3,5 miljoen euro extra uit te trekken voor deze hogere vergoeding, schrijft Klink aan de Tweede Kamer.

Verloskundigen hebben in achterstandswijken veel meer werk bij bevallingen. Dat komt doordat ouders vaak niet goed zijn voorbereid op de geboorte van hun kind en minder goed weten wat ze moeten doen bij een bevalling. Bovendien bemoeit de man zich vaak weinig met de situatie en worden veel verloskundigen geconfronteerd met taalachterstand.

Ook is in achterstandwijken sprake van meer complicaties bij geboorten. Door deze omstandigheden zijn verloskundigen in een achterstandswijk gemiddeld per bevalling ongeveer 20 procent meer tijd kwijt, stelt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De problematische buurten liggen meestal in een van de veertig ‘prachtwijken’ van minister Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie, PvdA). De extra vergoeding voor de verloskundigen geldt voor 215 postcodegebieden.

Een andere reden voor de hogere vergoeding is de onveiligheid in achterstandswijken. Veel kraamvrouwen gaan ’s avonds of ’s nachts liever niet naar een adres in een dergelijke wijk, omdat ze vaker worden geconfronteerd met fysieke agressie of diefstal. Verloskundigen proberen die problemen onder meer te ontlopen door met een taxi naar een bevalling te rijden en maken daardoor meer kosten.

Een woordvoerder van de KNOV is „zeer tevreden” over het extra geld voor haar leden.