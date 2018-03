Gebrekkig toezicht op geld voor politiek

De Nederlandse wetgeving voor partijfinanciering schiet tekort. Geldstromen van politieke partijen zijn nauwelijks controleerbaar, rechtmatigheid van verstrekte subsidies wordt onvoldoende getoetst. Giften kunnen makkelijk worden misbruikt om politieke macht te kopen. Wetgeving en controle zijn zo gebrekkig en ondoorzichtig „dat het nauwelijks mogelijk is twijfelachtige financieringspraktijken aan het licht te brengen”.

Dat concludeert een werkgroep van de Raad van Europa, Greco. Om aan de door Nederland onderschreven criteria van de Raad te voldoen, moet er wetgeving komen die transparantie, toezicht en sancties deugdelijk regelt. De Raad van Europa, een organisatie van 47 Europese landen ter verdediging van democratie en rechtsstaat, vindt dat alle politieke groeperingen in het parlement controleerbare financiële jaarverslagen moeten indienen.

Echte affaires rond partijfinanciering zijn in Nederland nauwelijks bekend, erkent de Greco.

Het kabinet zegt de kritiek te onderschrijven en te ondervangen in een wetsvoorstel, aldus verantwoordelijk minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA). Maar dat voorstel voor een nieuwe Wet financiering politieke partijen voldoet volgens de Greco niet aan de criteria van de Raad van Europa. Zo betwijfelt de werkgroep of de beoogde controleur op de financiële verslagen, de Kiesraad, onafhankelijk genoeg is. Ook acht ze strafrechtelijke sancties onvoldoende geregeld.

