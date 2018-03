Fumar o no fumar?

Mijn vrouw en ik, vrolijke rokers, waren deze zomer weer in de Europese lidstaat Spanje.

En wat viel ons op?

Roken is daar tot geen enkel probleem gemaakt door de Spaanse overheid. Duidelijk, helder en humaan.

Het zit zo: cafés en kleine restaurants tot 75 vierkante meter kunnen kiezen tussen no fumar (niet roken) of fumar (roken). Dit wordt aangegeven met een sticker op de deur of het raam van het café.

Horecagelegenheden met meer vierkante meters kunnen kiezen voor no fumar of een apart rookgedeelte. Ook dit geeft men aan met een mededeling op deur of raam. Simpel, helder en wel zo humaan. Ieder heeft immers recht op zijn eigen plezier.

Net als Nederland is Spanje volwaardig lid van de Europese Unie. Waarom kan het daar dan zo eenvoudig en voortreffelijk georganiseerd zijn terwijl in Nederland wordt gekozen voor een rigide beleid?

Voordeel van het Spaanse beleid: personeel dat wil roken, kiest voor een klein rokerscafé.

Theo Hensen

Rotterdam

Bekijk andere goede ideeën op nrc.nl/goedidee.