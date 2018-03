Freddie, Fannie Franklin en George

President Franklin Delano Roosevelt kondigde zeventig jaar geleden de oprichting aan van een staatsbank voor hypotheekfinanciering, Fannie Mae. Het was een onderdeel van de New Deal, het Keynesiaanse economische beleid om de grote depressie te bestrijden.

President Lyndon B. Johnson kondigde veertig jaar geleden de privatisering van Fannie Mae en de oprichting van marktconcurrent Freddie Mac aan. Het was onderdeel van de Great Society, de uitbouw van de Amerikaanse verzorgingsstaat.

Afgelopen weekeind kondigde minister van Financiën Hank Paulson de nationalisatie van Freddie en Fannie aan. De twee kandidaten voor het presidentschap – McCain en Obama – waren ingelicht, evenals de voorzitter van de Federal Reserve, Ben Bernanke. Het was de grootste collectivisatie die ooit in een kapitalistische economie heeft plaats gevonden. President George W. Bush hield vakantie op zijn ranch in Texas.

De marginalisering van Bush jr. na acht jaar presidentschap had niet treffender geïllustreerd kunnen worden.

De Amerikaanse overheid staat nu garant voor de Amerikaanse hypotheekmarkt. Het is alsof Wouter Bos in overleg met Nout Wellink alle Nederlandse hypotheekverstrekkers in een staatsfonds zou onderbrengen en dat Balkenende onwetend op een camping in Zeeland zou verblijven.

Fannie en Freddie stonden in Washington bekend als de actiefste bewerkers van het Congres. Hun doorbetaalde lobbyisten voorkwamen strengere toezichtregels voor de twee private ondernemingen met een publieke taak. Hun bestuursvoorzitters ontvingen salarissen die de Balkenendenorm ver overtroffen en zijn met royale afvloeiingsregelingen de laan uitgestuurd. De Amerikaanse belastingbetalers en aandeelhouders – ooit waren het populaire volksaandelen – in Fannie en Freddie draaien voor de stroppen op. De Amerikaanse overheid moet extra staatsleningen uitgeven en het federale tekort zal verder oplopen.

Tegenover de verliezers staan de winnaars. De nationalisatie van Freddie en Fannie betekent dat de Amerikaanse schatkist zich garant stelt voor de uitstaande schulden.

Nederlandse pensioenfondsen en vooral Aziatische centrale banken hebben hun dollars in schuldpapier van de twee Amerikaanse hypotheekgiganten belegd. China, Japan, Korea en Rusland zijn de grootste houders van Freddie- en Fannie- obligaties. Met verkopen hebben ze de Amerikanen gedwongen in te grijpen. In een variant op de Russische oktoberrevolutie: alle macht aan de schuldeisers.

Roel Janssen