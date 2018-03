Voor 4 personen:1 kg kipkluifjes (tv-sticks)1 kg vastkokende aardappels, geschild 400-450 gram uien, gehalveerd en gepeld olijfolie extra vergine20 gram roomboter zout en gemalen zwarte peper1 dl droge witte wijngedroogde oregano5 eetlepels vers geraspte parmigiano reggiano

Dit kipgerecht is van Fina Lo Verde uit Villarosa op Sicilië. Van haar zoon, al jaren werkzaam in Nederland, kreeg ik het recept voor Fina’s kipkluifjes. Het is zijn lievelingsgerecht. Italiaanse mannen in den vreemde maken altijd de gerechten van hun moeder als het erop aan komt. De smaak van thuis beklijft. Met het kiprecept komen ook zijn herinneringen los aan de tijd dat hij met de bus naar school ging in het hogergelegen Enna (931 meter) in het midden van Sicilië . ’s Winters lag er sneeuw in Enna en moest hij halverwege de rit naar boven zijn jas aantrekken; op de terugweg ging die jas weer uit omdat het te warm werd. Op een kraakheldere winterse dag kon hij vanaf het schoolplein de besneeuwde top van de Etna zien, 100 kilometer verderop. Met zulke herinneringen smaakt zo’n kipgerecht natuurlijk als goud. Fina’s kluifjes bevielen mij goed, temeer omdat ze in etappes bereid kunnen worden.

Bereiding: Zorg dat de kipkluifjes op kamertemperatuur zijn. Snijd de aardappels in (halve) plakjes van een halve centimeter dik, kook ze half gaar in gezouten water en giet ze af. Snijd de uien in ringen. Verhit 2 eetlepels olie en de roomboter in een hapjespan met antiaanbaklaag. Bak hierin de kluifjes rondom goudgeel en half gaar. Doe ze in een ovenschaal, doe de plakjes aardappel erbij en bestrooi alles met zout, peper en royaal oregano. Bak de uien in het achtergebleven vet op half hoog vuur onder regelmatig omscheppen gedurende 5 minuten (niet laten kleuren); smoor ze vervolgens 5-10 minuten op laag vuur tot ze botergaar zijn. Verdeel uien en bakvet over de aardappels in de schaal, giet de wijn erbij, bestrooi het geheel met parmigiano en sprenkel er nog wat olijfolie over (tot zover de voorbereidingen). Zet het gerecht 45 minuten in een op 200 graden voorverwarmde oven.

FLORINE BOUCHER

