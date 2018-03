Film van de dag

Aeon Flux. De ‘live-action’-versie van de gelijknamige animatieserie die in 1991 bij MTV begon als onderdeel van animatieprogramma Liquid Television, is alles wat de superheldinnenfilm Lara Croft niet was. De sterke heldin is in de film écht sexy, de vertelling is coherent en de actiesequenties zijn spaarzaam, zodat niet de héle film doordendert. En terwijl de twee op computerspellen gebaseerde Lara Croft-films helemaal niets te zeggen hadden, is Aeon Flux zowaar een licht-filosofisch over de gevaren van klonen. De actiescènes zijn geïnspireerd op martial-artsgevechten uit Hongkong-films, en bezitten dankzij de vroegere ballettraining van hoofdrolspeelster Charlize Theron een zekere gratie. De stad Bregna en het huis van Aeon zijn geïnspireerd op de Bauhausarchitectuur. Dat geeft de visueel toch al interessante film een meerwaardet. (Karyn Kusama, 2005, VS), Veronica, 20.30-22.15u.André Waardenburg