Filevrij thuiswerken

Wie over files praat, komt al gauw uit bij grote getallen. Inwoners van de Randstad rijden samen 33 miljard kilometer per jaar, 14 kilometer per persoon per dag. Dagelijks zitten 2,8 miljoen Nederlanders in de spits achter het stuur, dikwijls zonder dat hun auto noemenswaardig vooruitgaat. In de periode 2000-2006 is het verlies aan reistijd voor de automobilist met 53 procent gestegen. De economische schade van de filekosten over 2007 wordt op 2,7 à 3,6 miljard euro geschat. En de oplossing? „De automobilist zal erin moeten berusten dat files voorlopig onontkoombaar zijn”, verzuchtte het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, toen het deze zomer de jaarlijkse balans opmaakte.

Dat is een waar woord. Als de politieke wil al aanwezig is om adequate infrastructurele verbeteringen aan te brengen aan het wegennet en het openbaar vervoer, dan zullen de financiële middelen tekortschieten. En anders wringt wel het tijdsbestek dat de uitvoering van dergelijke plannen vergt.

Daarom is het terecht dat de ‘Taskforce Mobiliteitsmanagement’ gehoor heeft gegeven aan de roep die hier en daar al klonk, maar nog niet zo vaak werd gehoord. Die luidt: probeer het probleem niet alleen op te lossen met meer asfalt en frequenter en sneller openbaar vervoer. Bekijk het eens van de andere kant: verminder de behoefte, en in elk geval de noodzaak, om dagelijks veel te reizen. Thuiswerken bijvoorbeeld (niet meer dan zes procent van de werknemers doet dat weleens), is vaker dan gedacht een goed en praktisch alternatief. Op de elektronische snelweg is nog ruimte genoeg.

De Taskforce, samengesteld volgens de beste tradities van het poldermodel met onder andere de werkgevers- en werknemersorganisaties, trekt de terechte conclusie dat fileaanpak niet alleen een zaak van overheden is, maar zeker ook van bedrijven. Tussen werkgevers en werknemers zelf kunnen afspraken worden gemaakt over hun ‘mobiliteitsgedrag’ die het fileleed verminderen. Deze overtuiging is overigens gestimuleerd door het dreigement van minister Eurlings (Verkeer, CDA) dat hij bedrijven zonodig tot het maken van een mobiliteitsplan zou verplichten.

Niet dat de rijksoverheid hierbij gemist kan worden. Nog altijd kent de fiscus regels die het thuiswerken eerder tegengaan dan stimuleren. Zo mag een werkgever een werknemer alleen een onbelaste vergoeding voor de inrichting van een werkplek thuis geven, als hij ten minste acht uur op één dag telewerkt. Het slopen van zulke fiscale drempels is logisch. Te noteren is overigens dat de taskforce zijn vingers niet echt heeft willen branden aan de lease-auto, een aantrekkelijke vorm van loon in natura, maar wel een die tot rijden aanzet.

Eurlings, die ongetwijfeld over voorkennis van de voorstellen van de Taskforce beschikte, heeft al aangekondigd dat zijn komende begroting enkele maatregelen tegen de files zullen bevatten. Hopelijk gaat het dan behalve om wegen, rails en busbanen en grootse plannen voor vele jaren later, ook om de praktische voorstellen van de Taskforce. Voor files bestaat geen panacee. Maar wel geldt: alle beetjes helpen.