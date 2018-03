Even geen gekke telefoontjes voor Federer

Hoe vaak het was gebeurd, kon hij zich niet meer herinneren. „Maar váák”, vertelde Roger Federer nadat hij vannacht de finale van de US Open had gewonnen van Andy Murray: 6-2, 7-5 en 6-2. „De gekste mensen belden mij de afgelopen maanden met de mededeling dat ik hulp nodig had. Sommigen vonden dat ik in therapie moest, anderen wilden mij een fitnessprogramma aansmeren. Ik hoop dat ik ze vandaag heb weten te kalmeren.”

Opluchting overheerste bij de Zwitser, die voor het vijfde achtereenvolgende jaar de trofee in New York omhoog mocht houden – iets wat de Amerikaan Bill Tilden in de jaren twintig van de vorige eeuw voor het laatst was gelukt. Velen hadden Fed Express na zijn verloren finales op Wimbledon en Roland Garros afgeschreven. Maar op het Amerikaanse hardcourt bewees hij nog altijd springlevend te zijn. „Ik voelde me bij vlagen onoverwinnelijk”, vertelde Federer nadat de vlaggen bij het grandslamtoernooi gestreken waren. „En dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.”

De 27-jarige Zwitser begon flitsend tegen Murray, die zondag nog voor een sensatie zorgde door Rafael Nadal uit het toernooi te slaan. Met zijn machtige service en goed getimede volleys zette hij zijn tegenstander vanaf het eerste punt onder druk. Liet hij in de derde game nog een breekkans onbenut, in de zesde brak hij Murray met een forehand in de rechterhoek: 4-2. De nummer twee van de wereld behield zijn service en dwong in de volgende game twee setpunten af, waarvan hij de eerste benutte. De digitale klok in het Arthur Ashe stadion stond toen pas op 27 minuten.

In de tweede set doorstond Federer een paar moeilijke momenten. Nadat hij Murray in de tweede game had gebroken, moest hij meteen daarna zijn service inleveren. De ene na de andere forehand – normaal gezien een van zijn grootste wapens – belandde in het net en ook zijn eerste opslag haperde. Maar de Zwitser wist zich te herstellen en liep uit naar 6-5. Met een paar katachtige bewegingen aan het net voorkwam hij een tiebreak. Federer zorgde voor een morele klap bij zijn tegenstander, die er in de volgende set nauwelijks meer aan te pas kwam.

Daarmee kwam een einde aan de opmars van Murray, die door tennislegende John McEnroe als een toekomstig grandslamwinnaar wordt getipt. De 21-jarige Schot haalde tegen Federer niet het niveau dat hij tegen Nadal liet zien, maar zal de komende maanden veel zelfvertrouwen putten uit zijn optreden in New York. „Nu ben ik nog teleurgesteld”, zei hij direct na afloop van de wedstrijd. „Maar over een paar dagen realiseer ik mij beter wat ik hier gepresteerd heb. Dan maakt de teleurstelling plaats voor voldoening.”

Natuurlijk was Murray graag de eerste Brit sinds Fred Perry in 1936 geworden die de US Open op zijn naam schrijft. „Maar ik speelde tegen de beste tennisser ooit”, zei hij in zijn dankwoord. „Roger gaf weinig punten weg. Er was niet tegen hem op te boksen.”

Federer behaalde in New York pas zijn eerste grandslamtitel van het jaar, waar hij er in 2007 drie won. Hij verloor in de halve finale van de Australian Open van Novak Djokovic en moest zowel in Parijs als Londen de titel aan Rafael Nadal laten. „En toch heb je een fenomenaal jaar achter de rug”, hield Murray de Zwitser tijdens het handen schudden voor. „Mensen mogen zeggen wat ze willen, maar hoeveel tennissers hebben dertien grandslamtitels achter hun naam staan?”

Het waren overbodige woorden. Want Federer is de laatste om zijn eigen succes te onderschatten. Sterker: hij geniet evenveel van zijn dertiende grandslamtitel als van zijn eerste. Ook gisteren rolde hij opgetogen over de baan toen hij zijn tweede matchpunt had benut. Hij lachte breeduit in de camera en zwaaide enthousiast naar zijn vrouw en parttime coach Jose Higueras op de tribune. „This means the world to me”, zei hij toen hij de trofee in ontvangst nam. Om er later aan toe te voegen dat hij komend jaar het grandslamrecord van Pete Sampras – veertien titels – wil verbreken. „Het zou toch vervelend zijn als ik op dertien zou blijven steken?”

De Zwitser zei dat hij veel steun had aan het publiek, dat net als in zijn partij tegen Djokovic massaal zijn kant koos. „Het is ongelooflijk hoeveel mensen er dit jaar naar mij toekwamen om mij succes te wensen. Taxichauffeurs gilden het uit: ‘Ga ervoor, want je bent de beste.’ Dat soort dierbare momenten zal ik nooit vergeten.”