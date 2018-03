Europese consolidatie drukkers wil niet lukken

De Europese markt voor drukwerk is verzadigd. Roto Smeets de Boer wil graag internationaal consolideren, maar dat wil maar niet lukken. Dit weekend zou de drukker van Donald Duck en The Economist een pan-Europees drukkerijconcern worden. Maar het was RSDB niet gegund.

Al jaren kampt RSDB met een aanzienlijke margedruk. In de periode 2004 tot 2007 daalde de winst van RSDB met 68 procent – van 17 miljoen euro naar 5,4 miljoen – terwijl de omzet met slechts 10 procent daalde – van 537 miljoen naar 485 miljoen. Consolidatie van onze drukkerijen is bittere noodzaak, stelde bestuursvoorzitter Caris van RSDB in december vorig jaar. Caris: „De enige manier voor ons om waarde te creëren is samengaan en kosten besparen. De concurrentie is moordend.”

Door technologische ontwikkelingen als digitaal aanleveren van opdrachten wordt het aantal drukkers waar RSDB mee moet concurreren steeds groter, zegt Johan van den Hooven, analist bij vermogensbeheerder Theodoor Gilissen. Een grote opdrachtgever van drukwerk als Blokker winkelt in heel Europa voor de laagste prijs, zegt Van den Hooven. Als een megadrukker als het Duitse Arvato, onderdeel van Bertelsmann, goedkoper kan drukken, heeft RSDB pech.

In december was een oplossing nabij, dacht RSDB. Voor 234 miljoen euro kon RSDB de Europese tak van het verlieslijdende Quebecor World uit Canada overnemen. Dit was geen halve maatregel. Die divisie was, gemeten naar omzet, anderhalf keer zo groot als RSDB. Het fusiebedrijf zou een omzet kunnen halen van meer dan 1 miljard euro.

Maar de overname, waar RSDB zo naar zocht, ging toch niet door. De aandeelhouders moesten gezien de omvang van de overname toestemming verlenen. De aandeelhouders weigerden. Quebecor was te duur, vonden ze, waardoor de balans te veel zou worden belast. Bovendien leed Quebecor in Europa verlies.

Als het niet linksom gaat, dan maar rechtsom, moeten Hendrik van den Hombergh en Wim de Pundert hebben gedacht. In maart stuurden deze investeerders via een bank een anoniem bericht dat zij RSDB wilden kopen. Tegelijkertijd voerden de twee gesprekken met Quebecor World over de verkoop van de Europese tak.

In juni was deal met Quebecor rond en ook de aandeelhouders van RSDB waren akkoord met het bod van 40 euro per aandeel, met een totale waarde van 131 miljoen euro. De twee investeerders leken te slagen in hun doel: een pan-Europees drukkerijconcern opzetten. Alleen de financiering voor de overname van RSDB moest nog rond komen, maar dat leek slechts een kwestie van tijd.

Juist op die financiering is de overname nu stukgelopen. Of dit komt door terughoudendheid van banken in tijden van kredietcrisis is onduidelijk. Van den Hombergh en de Pundert zwijgen en zijn onbereikbaar.

Wat wel duidelijk is, is dat RSDB er na tien maanden op het overnamepad nog steeds alleen voor staat.