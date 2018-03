EU verlengt heffing op schoenenimport

Brussel, 9 sept. De Europese Unie verlengt importheffingen op goedkope schoenen uit China en Vietnam tot 2009 of later, aldus bronnen in Brussel. De heffingen zouden eigenlijk in oktober aflopen. De omstreden heffingen waren in 2006 ingevoerd voor een periode van twee jaar, ondanks tegenstand van onder meer Nederland. De heffing van 10 tot 16,5 procent op de importprijs van elk paar was een reactie op buitensporige staatssteun aan de Chinese en Vietnamese fabrieken. Een op elke negen paar schoenen in de EU komt uit China of Vietnam.