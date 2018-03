EU laat genetisch gemodificeerde soja toe tot Europa

Rotterdam, 9 sept. Een genetisch gemodificeerde sojasoort krijgt voor het eerst toegang tot de Europese Unie voor gebruik in voeding en veevoer. De Europese Commissie heeft hier gisteren toe besloten. De ministers van Landbouw waren eerder te verdeeld, waarop de Europese Commissie zelf een besluit mocht nemen. De sojasoort is ontwikkeld door Bayer en wordt al geteeld in de VS en Canada. Vanuit de landbouwsector wordt al langere tijd geroepen dat het moeilijker wordt om grondstoffen voor veevoer te vinden omdat boeren in Noord- en Zuid-Amerika de overstap maken naar gengewassen die in de EU niet zijn toegestaan.