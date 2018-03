EU: geen lidmaatschap, wel associatie voor Oekraïne

De Europese Unie biedt Oekraïne een ‘associatieakkoord’ aan waardoor het land handelsvoordelen krijgt en Oekraïners makkelijker aan een visum voor EU-landen komen.

Oekraïne krijgt voorlopig geen enkele toezegging dat het op termijn lid kan worden van de EU, zoals Polen had voorgesteld.

Dat staat in de concepttekst van een verklaring die vanmiddag gepresenteerd zou worden na een topbijeenkomst in Parijs van EU-voorzitter Frankrijk en de president van Oekraïne, Viktor Joesjtsjenko. De ontmoeting zou in Evian-les-Bains zijn, maar door de late aankomst van de Franse president Nicolas Sarkozy uit Moskou en Georgië, waar hij onderhandelde over terugtrekking van Russische troepen, werd gisteravond besloten de ontmoeting te verplaatsten naar Parijs.

In de verklaring over het associatieakkoord staat dat de EU blij is met „de keuze van Oekraïne voor de EU” en dat er sprake zal zijn van nauwere banden die zich „verder zullen ontwikkelen”.

Over de formulering van vooral die laatste zin is door de EU-landen de afgelopen dagen intensief onderhandeld. Landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland wilden dat op geen enkele manier de indruk zou worden gewekt dat Oekraïne kans maakt op EU-lidmaatschap.

Vooral Oost-Europese landen en Groot-Brittannië vonden dat Oekraïne juist nu, met het oog op de crisis in Georgië, te horen zou moeten krijgen dat er ‘perspectief’ is op toetreding tot de EU, zoals bijvoorbeeld wel steeds wordt gezegd als het over een akkoord van de EU met Servië gaat.

Een associatieakkoord is in het algemeen een eerste stap voor landen waaraan EU-lidmaatschap is beloofd, maar de EU heeft ook associatieakkoorden gesloten met landen die nooit lid zullen worden, zoals Chili.