Enige oplossing voor Fannie en Freddie

Met een bazooka kun je niet zo goed richten. Toch heeft de Amerikaanse minister van Financiën Hank Paulson, die de bevoegdheden die het Congres hem had verleend om de Amerikaanse huizenmarkt te saneren heeft vergeleken met een draagbare raketwerper, zijn doel met grote precisie weten te raken. De voorgestelde nationalisatie van de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac doet precies wat nodig is, ook al blijven een paar belangrijke vragen onbeantwoord.

Nauwkeurige details over hoe de nationalisatie – vrijwel zeker de grootste in de geschiedenis – van de twee semioverheidsinstellingen in haar werk zal gaan, moeten nog worden bekendgemaakt. Maar op een van de belangrijkste punten, het ontmoedigen van onaanvaardbare risico’s, lijkt het ministerie het gelijk aan zijn kant te hebben. De aandeelhouders van Fannie en Freddie worden aan hun lot overgelaten.

Het was verleidelijk geweest om in ieder geval de preferente aandeelhouders tegemoet te komen. Amerikaanse banken bezitten een groot deel van de meer dan 30 miljard dollar aan preferente aandelen van Fannie en Freddie. Maar Paulson lijkt te suggereren dat deze banken ongelukkige – maar noodzakelijke – slachtoffers zijn van onbedoelde schade. Het ministerie zegt dat de toezichthouders hen zullen helpen hun kapitaalposities zo goed mogelijk te stutten.

Het ministerie lijkt ook de indruk te hebben willen vermijden dat de managers van Fannie en Freddie beloond zullen worden voor hun falen. De topbestuurders van beide bedrijven, Dan Mudd en Dick Syron, is de deur gewezen. Het is onduidelijk of zij een gouden handdruk zullen ontvangen, maar dat zou niet mogen.

Bovendien zegt het ministerie dat de twee hypotheekbanken, zolang ze onder toezicht van de overheid staan, hun bezittingen aan hypotheekobligaties met zo’n 10 procent per jaar zullen gaan afbouwen. Daardoor wordt een begin gemaakt met de aanpak van de wanverhouding tussen hun biljoenen aan bezittingen en de magere kapitaalbasis waarop die berusten.

Teneinde deze verkoop op gang te brengen, ziet het ernaar uit dat het ministerie zelf hypotheekobligaties zal gaan verwerven, om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse huizenmarkt van zijn inzinking kan herstellen en de consumenten – althans degenen die aan de inkomenseisen voldoen – geld kunnen lenen voor de aankoop van een huis. Dit is geen oplossing voor de crisis op de Amerikaanse huizenmarkt, en de prijzen zouden nog wel eens verder kunnen dalen. Maar het betekent wel dat de nationalisatie van Fannie en Freddie de problemen van de markt niet nog verder zal verergeren.

Ondanks de precisie van zijn bazooka heeft Paulson het grootste probleem – of zulke semioverheidsinstellingen eigenlijk wel bestaansrecht hebben – ongemoeid gelaten. Op dit punt verwijst hij naar het volgende Congres en de volgende president. Maar hij heeft er géén twijfel over laten bestaan dat zulke banken niet tegelijkertijd kunnen functioneren als beleidsinstrument én privéonderneming. De wetgevers moeten nu een begin maken met de ontmanteling van Fannie en Freddie.