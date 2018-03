Eeuwige rijkdom met een briljante ingeving

Er is een lange weg langs instanties en documenten te gaan, voordat een idee tot eeuwige rijkdom leidt. „Vraag je als eerste af als je midden in de nacht wakker schiet wat het idee precies is”, zegt Yp Kroon, adviseur intellectuele eigendom bij het octrooicentrum Nederland.

Een concept voor een nieuwe kaasschaaf heeft een andere bescherming nodig dan een plan voor een website of bedrijf. Zo kan iedereen voor een uitvinding octrooi, ook wel patent genoemd, aanvragen, terwijl dat voor een website niet hoeft. Om die reden neemt het aantal geclaimde ideeën voor websites sterk toe.

Een belangrijke tip: schreeuw een idee niet van de daken. „Het is verstandig om een idee in eerste instantie geheim te houden”, adviseert Kroon. Hoogleraar informatierecht Bernt Hugenholtz van de Universiteit van Amsterdam voegt toe: „Praat absoluut niet met de pers. Een uitvinding moet nieuw zijn als je octrooi wil aanvragen. Heb je er ooit in de krant of op de radio over gepraat, dan is het niet nieuw meer.”

De Vereniging voor Uitvinders (NOVU) geeft advies over de bescherming van ideeën en hoe er geld mee verdiend kan worden. „Ik zie jaarlijks zo’n vierduizend ideeën, vooral technische uitvindingen, voorbijkomen”, zegt voorzitter Wouter Pijzel. „Zo’n 60 procent valt direct af. Meestal omdat het al bestaat. Mensen willen niet horen dat hun idee het niet is en blijven het proberen.”

Geen goed plan. Octrooi aanvragen in Nederland kost al snel tussen de vier- en achtduizend euro. Het claimen van een uitvinding in heel Europa kost tussen de vijftig- en honderdduizend euro. Nadenken over de winst die een product op kan brengen voor het claimen van een uitvinding is dus essentieel. Pijzel: „Investeren in een uitvinding is een risico. Veel particulieren kunnen een octrooiaanvraag niet betalen.”

De NOVU ziet de laatste jaren een sterke toename van mensen met een idee voor een website of internetdienst. Dit vergt veel minder investering en kan aardig wat opleveren. Pijzel: „Je kunt advertenties op de site plaatsen of een winstgevende dienst via internet opzetten. En als je een goede domeinnaam hebt geclaimd, kan alleen die al veel waard zijn.”

Een idee voor een bedrijf of website? Kroon: „Begin er gewoon snel mee. Claim een merknaam bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom (BBIE). Dat kost een paar honderd euro.” En hoe kan een internetdienst het beste worden beschermd? „Claim een domeinnaam. Daarmee is je website voldoende beschermd”, zegt professor Hugenholtz. „Alles wat je erop schrijft of filmpjes die je erop plaatst vallen onder het auteursrecht.”

Student Thomas de Leeuw (24) bedacht een aantal jaar geleden een internetconcept. „Ik zag dat er veel sites waren met songteksten, maar ik wilde een community creëren waar mensen zelf teksten konden toevoegen en konden discussiëren.” Hij claimde hotlyrics.net en bouwde aan de website. Binnen no time stonden er een paar honderdduizend songteksten op en had hij „meer bezoekers dan ik kon bevatten.”

Hij zette wat advertenties op zijn website en verdiende met een paar uur werk per week vierhonderd euro per maand. Na twee jaar besloot hij dat hij ervan af wilde: „Stichting Brein en Buma/Stemra controleerden de rechten van hun muzikanten steeds strenger, dus begon ik hem te knijpen.”

De Leeuw verkocht zijn website voor zesduizend euro aan een Aziatische man, die hem had benaderd via internet. „Je hebt een aantal sjoemelaars die handelen in websites. Zesduizend euro, ruim vier jaar collegegeld, is een mooi bedrag voor een student.”

Nu ziet zijn voormalige website er heel anders uit: volgepropt met advertenties. „Die mensen weten nog veel beter hoe ze geld kunnen verdienen aan zo’n site dan ik toen wist. Ze hebben dat geld allang weer terugverdiend.”

Controleren of een uitvinding al eerder bedacht is kan via www.espacenet.net