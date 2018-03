Eerste drie medailles paralympische ploeg

PEKING. De Nederlandse ploeg heeft bij de Paralympische Spelen in Peking gisteren de eerste medailles gewonnen. Zilver was er voor verspringster Annette Roozen. Zij moest in de klasse F42 alleen de Duitse Christine Wolf laten voorgaan. Die sprong met 3,73 meter een wereldrecord. Roozen kwam tot 3,63 meter. Ook Mirjam de Koning won een zilveren medaille. In de Watercube zwom De Koning in de klasse S6 naar de tweede plaats op de 100 meter vrije slag. Zwemmer Mike van der Zanden eindigde in de klasse S10 als derde op de 100 meter vlinderslag.