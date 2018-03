Eén op drie in 2050 bejaard

Waarom halen we niet honderdduizend Aziatische vrouwen als huwelijkspartner naar Servië, opperde de Servische staatssecretaris Vasiljevic vorige week. De vrouwen zouden volgens hem in vijf jaar tijd voor 300.000 baby’s kunnen zorgen, en zo voorkomen dat er steeds minder Serviërs overblijven.

Hoe onrealistisch het plan van Vasiljevic ook mag zijn, het probleem waarvoor hij een oplossing zoekt, wordt in een volgende maand te verschijnen studie uiteengezet. Onderzoekers van het Berlijn Instituut voor Bevolking en Ontwikkeling schrijven in het rapport De demografische toekomst van Europa dat in 2030 delen van Oost- en Zuid-Europa ontvolkt zijn. Zonder gewijzigd beleid zal de huidige EU nog eens twintig jaar later voor eenderde bestaan uit mensen ouder dan 65 jaar en te maken krijgen met een crisis als gevolg van een krimpende bevolking, waarschuwen de wetenschappers.

„Door de vergrijzing zal de economische groei vooral in dunbevolkte plattelandsgebieden stagneren, waardoor het al bestaande welvaartsverschil met de stad groeit”, zegt co-auteur Steffen Kröhnert.

Volgens hem is dit in Oost-Duitsland al zichtbaar. „Na het vertrek van jonge arbeidskrachten richting stedelijke gebieden in West-Duitsland gingen ook de werkgevers weg.” Het gevolg is dat de achterblijvers niet alleen ouder zijn, maar ook armer. Nieuwe EU-lidstaten als Tsjechië en Slovenië hebben volgens Kröhnert en zijn collega’s een beter toekomstperspectief dan Oost-Duitsland.

Zonder maatregelen zal de bevolkingsdaling ook de verzorgingsstaat in veel Europese landen raken”, zegt Kröhnert. „Die wordt immers betaald door de werkende populatie.”

In de studie wordt de reactie van alle 27 EU-lidstaten, plus Zwitserland en Noorwegen, op de verwachte bevolkingsdaling vergeleken. IJsland, Zwitserland en Zweden bieden volgens de wetenschappers het beste antwoord. Dat is volgens hen drieledig: Gezinspolitiek om het geboortecijfer op te krikken, scholing van de krimpende beroepsbevolking om de arbeidsproductiviteit te verhogen en een gedegen immigratiebeleid.

Want zonder immigratie zou de huidige EU in 2050 zo’n vijftig miljoen inwoners, het bevolkingsaantal van Polen, minder hebben.

Gemiddeld krijgen vrouwen in de EU 1,5 kinderen, waar een cijfer van 2,1 nodig is om de bevolking op peil te houden. Het lage gemiddelde wordt vooral in Oost-Europa veroorzaakt: zo krijgen vrouwen in Polen gemiddeld 1,3 kinderen. In IJsland en Ierland is het gemiddelde twee.

In onder meer de Scandinavische landen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland en België, zal de bevolkingsdaling niet dramatisch zijn. „De meeste kinderen worden geboren in landen waar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer het verst is doorgevoerd. In Zweden kunnen kinderen en een carrière bijvoorbeeld eenvoudig worden gecombineerd door de vele en kwalitatief goede mogelijkheden voor kinderopvang.”

West-Europese gebieden scoren het best op de ranglijst van regio’s met het beste toekomstperspectief (zie graphic). De bevolkingscrisis speelt zich straks vooral af in plattelandsgebieden in het noordwesten van Spanje, Oost-Duitsland, Zuid-Italië, Polen, Roemenië en Bulgarije.

Ierland, waar nu al een op de zeven inwoners immigrant is, zal als een van de weinige Europese landen flink groeien. In 2030 heeft het land naar verwachting twintig procent meer inwoners; bijna vijf miljoen.

De wetenschappers signaleren dat de noodzaak tot hervormingen langzaam doordringt. Bijvoorbeeld in Duitsland, zegt Kröhnert, waar kinderen al jong voor een schoolniveau worden geselecteerd. Migrantenkinderen met een taalachterstand, of laatbloeiers worden zo al vroeg afgeschreven. „Nu duidelijk wordt dat een groot aantal laagopgeleiden of werklozen de problemen vergroten die overheden straks te wachten staan, wordt er gesproken over hervorming van het schoolsysteem.”