Duurste hotels zijn minder in trek

Rijswijk, 9 sept. Nederlandse vijfsterrenhotels zijn na jaren van groei voor het eerst sinds 2003 minder in trek. Hun bezettingsgraad daalde van 77,1 procent in 2006 tot 74,8 procent in 2007. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde HOSTA-rapport, dat adviesbureau Horwarth HTL jaarlijks opstelt. Het bureau onderzocht prijs en bezettingsgraad van 265 hotels met drie, vier en vijf sterren. Hortwarth zoekt de oorzaak van de daling in de afnemende economische groei. Gemiddeld steeg de bezettingsgraad wel licht: van 72,1 procent tot 72,5 procent. Een jaar eerder was de groei met 1,9 procentpunt beduidend hoger.