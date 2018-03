Drukkerij Wegener in Nijmegen dicht

Apeldoorn, 9 sept. Uitgeefconcern Wegener wil zijn drukkerij in Nijmegen in het derde kwartaal van 2009 sluiten. Zestig arbeidsplaatsen worden geschrapt. Het is nog niet bekend hoeveel gedwongen ontslagen er vallen. Dat meldde Wegener gisteren. Wegener wil in overleg met de vakbonden werknemers herplaatsen, vrijwillige vertrekregelingen aanbieden en ondersteuning geven bij het zoeken naar nieuw werk. Wegener gaat zijn orders onderbrengen in Apeldoorn en Enschede en in de grote vernieuwde drukkerij in Best. Ook wordt een deel in Limburg ondergebracht.