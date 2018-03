Mooi is het hier, hè?’Ik keek verbaasd om naar de vrouw die me deze vraag stelde. Ik had me net voorover gebogen naar een kleine vitrine langs de weg, die gegevens bevatte over de natuur in de omgeving. De vrouw was royaal in de vijftig, stevig en donker en met een laagje pancake op haar vriendelijke gezicht.

„Het barst hier van de dieren”, zei ze, terwijl ze naar de bosrand in de verte wees. „Hazen, eekhoorns, hermelijnen.”

We stonden aan de rand van een dorp dat onder de rook van Amsterdam lag.

„Ik ben hier opgegroeid”, zei de vrouw. „Vanaf mijn zesde. Tot die tijd had ik met mijn Nederlandse ouders in Kenia geleefd, waar mijn vader werkte. De overgang naar Nederland was een schok voor me. Al die witte mensen, de kou, de rare etensluchtjes. Op school kon ik me moeilijk aanpassen, ik werd gepest. Misschien heb ik wel daardoor nooit écht van Nederland leren houden. Nog steeds denk ik soms: ik moet weg, laat ik naar Portugal gaan, al is het maar voor drie maanden per jaar.”

We stonden nu kaarsrecht tegenover elkaar, zij met haar armen vol boodschappen die ze niet op de grond zette, alsof ze me de indruk wilde geven dat ze het gesprek snel zou beëindigen. Het tegendeel gebeurde. Ze wilde haar levensverhaal in steno aan iemand kwijt, en ik was de gelukkige.

„In het dorp is benauwend veel sociale controle”, zei ze, „maar dat heeft ook voordelen. Mensen letten op elkaar in goede én slechte tijden. Ik ben hier later in mijn jeugd best gelukkig geweest. Ik nam het initiatief in allerlei clubjes. Toen ik ging studeren, ben ik weggegaan. Samen met mijn vader heb ik een pand in de stad gekraakt! Er waren veel nette krakers, dat wordt nu wel eens vergeten. We knapten erbarmelijk onderhouden huizen op en gaven die ook door aan gewone burgers.

„Idealistisch ben ik altijd een beetje gebleven. Ik werkte bij grote instellingen op het gebied van cultuur en milieu. Steeds meer begon ik me voor de natuur te interesseren. Toch zat ik maar op dat kantoor. Ik heb de knoop doorgehakt en ben boswachter geworden. Twaalf jaar lang. Daarna wilde ik schaapherder in Drenthe worden, maar dat leek me toch te eenzaam, misschien alleen vol te houden als je een relatie hebt.”

Relatie. Het was de eerste keer dat een dergelijk woord viel.

„Een poos geleden ben ik weer in het dorp gaan wonen”, zei ze. „Er was veel veranderd. Er waren nogal wat asocialen gekomen, en de nette oudjes, de mensen die ik van vroeger kende, leefden teruggetrokken. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. De nieuwe generatie allochtonen past zich beter aan en er komen ook jonge gezinnen met tweeverdieners. Zelf werk ik niet meer, alleen vrijwilligerswerk voor Amnesty. En ik schrijf, maar niet voor publicatie.”

Ik vroeg of ze zich nogal kon vermaken in het dorp.

„Het is niet altijd makkelijk de dag door te komen”, zei ze, „ik verveel me vaak. Er gebeurt hier weinig, er is geen café, niets. Er is wel een buitenlandse religieuze sekte die zijn gebouw openstelt. Daar ga ik heen voor hun lekkere zoete koekjes.”

We namen afscheid. Niet ontevreden keerde ik terug naar de grote, stinkende stad.