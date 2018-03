Donateur politieke partij blijft uit zicht

Bijna zestien miljoen euro subsidie ontvangen politieke partijen in het parlement jaarlijks van de Staat. In verkiezingstijd dekt dat maar een derde deel van hun kosten. Hoe politieke partijen dat miljoenengat financieren, is voor de buitenwereld nauwelijks te traceren, constateerde de Greco, werkgroep van de Raad van Europa tegen corruptie, deze zomer. Op verzoek van deze krant is haar rapport zojuist vrijgegeven.

Partijen krijgen geld van particulieren – donaties en legaten – en van bedrijven. Maar wie dat zijn en welke politieke gunsten daar tegenover staan, is vaak onbekend. Dat geldt niet alleen voor de financiële steun aan de partijen zelf, maar ook voor donaties via lokale afdelingen of gelieerde stichtingen of verenigingen.

Ook de controle op verstrekte staatssubsidies schiet tekort, constateert de Greco. Formeel voert Binnenlandse Zaken die uit. Maar die controle is minimaal, en er wordt volledig vertrouwd op de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen. Als gebruikelijk in Nederland is zo’n accountant benoemd door de betrokken partij, maar dit is strijdig met een belangrijke aanbeveling van de Raad van Europa. Die wil onafhankelijk toezicht.

Voor nieuwkomers in het parlement, zoals ‘Trots op Nederland’ van Rita Verdonk en de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, is het toezicht vrijwel niet geregeld, aldus de Greco. Het ontbreekt in Nederland aan een wettelijke omschrijving van politieke partijen. Een duidelijke definitie zou in dat manco moeten voorzien. Want een politieke partij is niet zomaar een vereniging, maar „heeft een unieke rol in een democratische samenleving”.

De Greco beschouwt aanstaande wetgeving over partijfinanciering, het wetsvoorstel ‘Financiering politieke partijen’ van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA), als een „eerste stap in de juiste richting”. Toch voldoet dat nog niet aan de criteria van de Raad van Europa, al was het maar omdat voorstellen voor beter toezicht niet van toepassing zijn op lokale afdelingen van politieke partijen en partijen die alleen op gemeentelijk of provinciaal niveau vertegenwoordigd zijn.

Het wetsvoorstel voorziet in striktere regels voor particuliere donaties, zoals een verbod op individuele schenkingen boven 25.000 euro of op aanvaarding van anonieme donaties boven 150 euro contant of 700 euro in natura. De mogelijkheden om die regels te ontduiken zijn echter legio. Dat geldt ook voor de toekomstige verplichting overzichten te verstrekken van stortingen van meer dan 3.000 euro en schulden en leningen boven de 25.000 euro te registreren.

De Kiesraad moet die gegevens straks voor de verkiezingen publiceren in de Staatscourant. Maar omdat schenkingen van minder dan 150 euro niet geregistreerd hoeven worden, kunnen bedragen ‘gesplitst’ worden overgemaakt aan partijen. En omdat contante schenkingen toegestaan blijven, kunnen ook donateurs buiten schot blijven.

Bovendien, constateert de Greco, is het maar de vraag of er voldoende steun is voor het wetsvoorstel. Eerdere pogingen om transparante partijfinanciering in Nederland te regelen, zijn gestrand. Ook de timing van het wetsvoorstel is lastig. Het kan gemakkelijk worden uitgelegd als poging van de gevestigde politiek te achterhalen wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt van nieuwe politieke groeperingen.

Toch ontkomt Nederland er volgens de Greco niet aan ook nieuwkomers of groeperingen die niet als vereniging meedoen aan de verkiezingen, zoals Trots op Nederland en Wilders’ PVV, aan beter en onafhankelijk toezicht te onderwerpen. En verder dienen strafrechtelijke sancties bij overtreding van de regels te worden aangescherpt. Want ook daarin schiet het wetsvoorstel tekort, vindt de Greco.