Dollar op hoogste peil in 11 maanden

Amsterdam, 9 sept. De Amerikaanse dollar heeft maandag het hoogste niveau in 11 maanden bereikt ten opzichte van de euro. De stijging was ingegeven door de Amerikaanse reddingsoperatie voor de twee grootste hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac. De euro bereikte een niveau van 1,4118 dollar, het laagste niveau sinds 10 oktober 2007. Vrijdag noteerde de Europese munt nog 1,4260 dollar. De dollar steeg maandag ook ten opzichte van de yen. Sinds halverwege juli is de dollar bezig aan een opmars ten opzichte van de euro, na een lange periode van dalingen.