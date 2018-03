Defensie liet JSF zwaarder meewegen

Het ministerie van Defensie heeft bij de selectie van de Joint Strike Fighter (JSF) in 2000 informatie over Europese concurrenten maar ten dele meegewogen. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

In 2002 besloot het kabinet om 800 miljoen dollar te investeren in de ontwikkeling van de JSF. Een van de pijlers van dat besluit was de vergelijking die de luchtmacht had gemaakt tussen de JSF en vijf andere vliegtuigen, waaronder de Eurofighter en de Rafale. De uitkomst van deze ‘kandidatenevaluatie’, zo schreef het kabinet op 11 februari 2002 aan de Kamer, wees uit dat de JSF „operationeel het meest effectief” was.

Uit vertrouwelijke stukken van het ministerie van Defensie blijkt echter dat de luchtmacht in de evaluatie de meest geavanceerde versie van de Eurofighter, de tranche 3, niet volledig heeft meegeteld, omdat de specificaties daarvan nog niet vaststonden. De tranche-3 werd daarom alleen meegeteld in een ‘bovenscore’ die het meest optimistische, maar onwaarschijnlijke scenario weergaf. De middenscore, die volgens de luchtmacht de „verwachte capaciteiten” van de Eurofighter weergaf, was een beschrijving van een oudere versie, de tranche-2. Daardoor scoorde de Eurofighter een stuk lager dan de JSF. Ook van de Franse Rafale werden niet alle capaciteiten van de nieuwste versie volledig meegeteld. Voor de JSF, die op dat moment nog moest worden ontworpen, baseerde de luchtmacht zich op de minimum-eisen die het Amerikaanse Pentagon had gesteld. De meest positieve verwachtingen over de prestaties van de JSF vormden de ‘bovenscore.’ De evaluatie van de luchtmacht werd door een onafhankelijke werkgroep beoordeeld. Volgens de commissie was de werkwijze van de luchtmacht correct, maar zouden de kandidaten later nog eens moeten worden vergeleken. Maar zowel Eurofighter als Rafale heeft laten weten niet mee te doen aan een tweede evaluatie, die in november klaar zal zijn. Defensie ontkent dat de tranche-3 van de Eurofighter niet geheel is meegewogen. Volgens het departement zijn alle specificaties bekeken, maar is daaraan wel een ‘waarschijnlijkheidsscore’ toegekend.

JSF: pagina 11