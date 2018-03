De zittende advocaat

De Rotterdamse leerling-advocaat Enait heeft voor een kleine crisis in de rechtspleging gezorgd door een gedragsregel in de rechtszaal voor advocaten naast zich neer te leggen. Met een beroep op zijn godsdienstige overtuiging weigert hij op te staan als de rechter de zaal binnenkomt. Volgens zijn opvatting van de islam zou hij door eerbiedig te gaan staan, ontkennen dat alle mensen gelijk zijn. De Rotterdamse rechtbank heeft hem voorlopig zijn zin gegeven met het oog op de belangen van zijn cliënten, maar wacht een oordeel van de Orde van Advocaten af. Dat is een verstandig maar ook een voorlopig besluit, dat nieuwsgierig stemt naar het definitieve oordeel van de rechtbank.

Dat dit geen triviale kwestie is die binnen de rechtbanken en hoven soepel kan worden afgedaan met ‘laat die man lekker zitten’, bewijst de ophef die zijn provocatie heeft veroorzaakt. Enait boekte eerder publicitair succes met een mislukte sollicitatie bij de gemeente Rotterdam die hem afwees omdat hij vrouwen de hand weigert. Ook dat incident demonstreerde welke spanningen er leven. Er zijn forse tegenstellingen gegroeid langs culturele en religieuze grenzen die veel autochtone Nederlanders met argusogen volgen. Zij voelen zich bedreigd en geven daaraan uiting in talloze media. Zulke signalen vinden onmiddellijk gehoor in de politiek.

Dit is dus geen plaatselijk ordeprobleempje met een leerling-advocaat. Het is een politiek-symbolische kwestie die de huiselijke orde van een zittingszaal overstijgt en raakt aan de rechtspraak als instituut. Van de rechtspraak mag dan ook meer worden verwacht dan een beheersmaatregel. Wat vindt met daar echt?

Omgangsvormen van advocaat, rechter en officier in de zittingszaal staan ergens voor. Zij vormen de steunpilaren van de rechtsstaat – ze dienen samen het recht en de waarheid. Van een advocaat wordt verwacht dat hij voor zijn cliënt de grenzen aftast van het recht. Daartoe dient hij over het respect van de andere deelnemers te beschikken. Om die te verwerven, moet de advocaat dat respect ook tonen. Door z’n beroepskleding, vakkennis en attitude. De advocaat staat er niet voor zichzelf, maar voor zijn cliënt.

De Advocatenwet kent voor het persoonlijk gedrag van een advocaat een open norm. Wie iets doet of nalaat „dat een behoorlijk advocaat niet betaamt” en dus het vertrouwen in zijn beroep beschaamt, kan voor de tuchtrechter worden gedaagd. De landelijke deken van de Orde van Advocaten heeft al laten weten het gedrag van Enait ‘misplaatst’ te vinden. Opstaan betekent eerbied tonen voor de rechtsstaat, niet voor de persoon van de rechter, zegt hij. Aan die norm dient iedere advocaat zich te houden. De leerling-advocaat zal zich dus met zijn patroon moeten verantwoorden bij de plaatselijke deken. Dan zal blijken of hij volhardt.

Rituelen in het proces scheppen een vertrouwd kader, bevestigen verhoudingen en funderen professionele rollen. Gaan staan voor de rechter heeft die betekenis. Dat moet dus blijven.