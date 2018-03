De vondst van een echte querulant

Ik wil degenen die over deze kwestie een oordeel moeten vellen, aansporen in eerste instantie te onderzoeken of Enaits handelwijze algemeen gebruik is in de islamitische wereld, of dat hier sprake is van een hoogstpersoonlijke vondst van een onverbeterlijke querulant.

De weinige Turken die ik hiernaar vroeg, menen het laatste: in Turkije bijvoorbeeld, staan advocaten niet alleen op voor magistraten, maar leerlingen staan er ook op voor leraren en (volwassen) kinderen voor hun ouders. De opvattingen van Mohammed Enait schijnen dus eerder orthodox-puberaal dan ortohodox-islamitisch te zijn.