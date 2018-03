De beste kan nóg beter

Slechts weinigen betwijfelden dat Serena Williams dit jaar de US Open op haar naam zou schrijven. De Amerikaanse tennisster had de afgelopen weken geen set verloren in New York en was een klasse beter dan haar tegenstanders. Alleen zus Venus bood in de kwartfinale goed partij met twee spannende tiebreaks. „Een finale waardig”, zo typeerde de winnares dat duel na afloop.

En toch beschouwde haar opponent in de echte finale zichzelf als een serieuze titelkandidaat. „Serena en ik hebben elkaar dit jaar één keer verslagen”, zei Jelena Jankovic voorafgaand aan het duel dat wegens hevige regenval een dag werd uitgesteld. „Ik won op de Australian Open, zij was mij in Miami de baas. Alles wijst dus op een zware wedstrijd, met kansen voor beiden. Serena vindt het geweldig om in New York te spelen – ik niet minder.”

Maar anders dan Williams verkeert Jankovic niet in topvorm. Weliswaar wist zij dit jaar de halve finales van Roland Garros en de Australian Open te bereiken, maar de nummer twee van de wereldranglijst kampte de afgelopen maanden met een reeks blessures. Toen de Servische onlangs kortstondig de nummer-éénpositie van landgenote Ana Ivanovic overnam, had zij geen enkele grandslamtitel achter haar naam staan. In New York speelde zij gisterochtend voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een van de vier grote tennisevenementen.

De Servische begon goed tegen de vrouw die het toernooi tweemaal eerder won, in 1999 en 2002. Ze oogde geconcentreerd en brak Williams al in haar tweede opslagbeurt. Maar de Amerikaanse stelde direct daarna orde op zaken, om vervolgens uit te lopen naar een voorsprong van 5-2. Een tweede break bracht Jankovic terug in de set, maar de wisselvallige nummer twee wist haar eigen servicebeurt opnieuw niet in winst om te zetten: 6-4.

Ook in het tweede bedrijf kon Jankovic op beslissende momenten niet overheersen. Ze liep uit naar 5-3 en dwong drie setpunten op de service van haar tegenstandster af. De eerste twee wist Williams op eigen kracht weg te werken, de derde sloeg Jankovic zelf buiten de lijnen. Daarop nam de jongste van de twee Williams-zusjes het heft in handen. Ze kwam terug tot 5-5, behield haar service en maakte de partij in de volgende game af met een snoeiharde backhand cross. De Amerikaanse vierde de overwinning met een uitzinnige vreugdedans.

De Servische liep niet alleen haar eerste grandslamtitel mis. Ze moet ook leven met het feit dat niet zij maar Williams vanaf deze week de wereldranglijst aanvoert – voor het eerst sinds vijf jaar. „Maar Serena was de betere speelster”, gaf Jankovic bij de prijsuitreiking toe. „Ik heb een moeilijk jaar achter de rug met veel blessures. Dus u zult mij niet horen klagen over een finaleplaats op de US Open.”

In totaal heeft Serena Williams nu negen grandslamtoernooien gewonnen. Net als de US Open schreef ze ook de Australian Open drie keer op haar naam. Wimbledon won ze twee keer en Roland Garros één keer. Toch heeft de 26-jarige tennisster uit Florida het gevoel dat haar carrière nog maar net is begonnen. „Ik voel me jonger en energieker dan ooit”, waarschuwde ze haar concurrenten. „Mijn beste tennis moet nog komen.”

Het geheim van haar jarenlange succes is een streng fitnessprogramma. „De afgelopen maanden werd ik vaak om zes uur ’s ochtends wakker. Dan was ik klaar om te tennissen, maar moest ik wachten tot het licht werd. Niemand weet hoeveel uren ik in het tennis stop. Maar dat is het waard voor magische momenten als deze.”