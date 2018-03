Correcties & aanvullingen

Mbo

Het artikel Mbo slechte mix theorie en praktijk (5 september, pagina 8) meldt dat auteur Jan Drentje voorzitter van het ROC Deltion College Zwolle was. Hij was voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad van dat college.

Staan

In het bericht CDA, VVD: pleiter moet staan (6 september, pagina 3) wordt een woordvoerder van de Raad voor de Strafrechtstoepassing aangehaald. Bedoeld is Raad voor de Rechtspraak.

Van Beuningen

In de lijst met ‘100 beste biografieën op nrcboeken.nl’ (Boeken, 5 september) stond H.J.E. van Beuningen vermeld. Bedoeld werd D.G. van Beuningen over wie H.A. van Wijnen in 2004 de biografie Grootvorst aan de Maas publiceerde.