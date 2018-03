Kampeervlotten

In het artikel Kamperen is afzien, maar dit is overleven (maandag 25 augustus, pagina 30) over de kampeervlotten van Akkermans Leisure&golf zijn verkeerde tarieven vermeld. Een vlotarrangement (prijs voor twee personen) kost in het hoogseizoen voor twee nachten 152 euro (en niet per nacht, zoals in het stuk stond) en voor drie nachten 205 euro. Nu, in het tussenseizoen (tot 26 september) is dat 142 euro voor twee nachten en 194 euro voor drie nachten.