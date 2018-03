Burger mag steeds minder in strenge stad

Geen seksueel getinte optredens en attracties meer op KamaSutrA? Dan maar ergens anders heen. Toen de gemeente Rotterdam vorig jaar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanscherpte, week de erotische lifestylebeurs uit naar Utrecht. Die stad is volgens de organisatie veel toleranter. De Rotterdamse evenementenhal Ahoy’ had een klant minder.

Rotterdam Durft! is de slogan waarmee het stadsbestuur (PvdA, CDA, VVD en GroenLinks) graag koketteert. „Dat ‘durven’ betekent in de praktijk vooral durven interveniëren, omdat de zwaar opgetuigde veiligheidsindustrie draaiende moet worden gehouden”, stelde SP-fractievoorzitter Theo Cornelissen dit voorjaar vast. Maar iets durven toe te staan? In Rotterdam regeren de repressie en de betutteling, meent Cornelissen. De SP trok deze zomer met een handtekeningenactie ten strijde tegen „de vertrutting” van de stad.

Cornelissen spreekt smalend van ‘Staphorst aan de Maas’. Hij is niet de enige. Eerder hekelde de grootste oppositiepartij, Leefbaar Rotterdam, „de nieuwe Victoriaanse zedenpolitie” van burgemeester Opstelten. Het was, aldus de partij, van de zotte dat bezoekers van het erotisch getinte feest LittleSins (‘kleine zonden’) in maart hun handen thuis moesten houden tijdens een besloten bijeenkomst. Samen met de PvdA dwong Leefbaar een versoepeling af van de gewraakte APV.

Dat laat onverlet dat Rotterdam een stad is die nog altijd grossiert in vrijheidsbeperkende maatregelen: straat-, bedel-, winkel-, bioscoop-, flyer-, gebieds-, horeca- en vervoersverbod. Plus het preventief fouilleren en, tot voor kort, een avondklok in Katendrecht. „Tolerantie is geen Rotterdams exportproduct”, schampert hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag.

Met zijn „verstatelijkte bemoeizucht” staat Rotterdam volgens Frissen model voor de rest van Nederland. „De stad fungeert als een soort nationaal laboratorium, waar het stadsbestuur door links en rechts wordt toegejuicht bij het overschrijden van alle rechtswaarborgen die we in dit land in eeuwen hebben opgebouwd.”

Volgens Frissen lijdt politiek en bestuurlijk Nederland aan „het bizarre waanidee dat fors optreden aan de preventieve kant slachtoffers zou kunnen voorkomen”. Incidentenpolitiek, concludeert Frissen. Bovendien: „Het kan toch niet zo zijn dat interventieteams in een stad als Rotterdam jaarlijks maar liefst 25.000 huisbezoeken afleggen? Waarbij vele regels met voeten worden getreden, omdat er allerlei curieuze combinaties worden gemaakt tussen staats- en rechtsinstituties enerzijds en particuliere organisaties anderzijds. Woningcorporaties stappen vrolijk mee naar binnen.”

Het middel is erger dan de kwaal die bestuurders en politici zeggen te bestrijden, meent Frissen. Maar Rotterdam moet wel interveniëren, claimen voorstanders van de ‘harde lijn’, gelet op de diepgewortelde sociaal-economische problemen in vooral de achterstandswijken.

„Niets doen is geen optie”, zegt Frissens collega-bestuurskundige Pieter Tops. Hij schreef een boek over de aangescherpte richtlijnen in de stad, Regimeverandering in Rotterdam (2007), na de politieke ommezwaai door toedoen van Pim Fortuyns Leefbaar Rotterdam (2002). „De overheid heeft een ordenende en disciplinerende taak. Die is schromelijk verwaarloosd de laatste decennia. Met het stijgen van de welvaart en het opleidingsniveau zouden mensen daar zelf wel voor kunnen zorgen. Dat is een grote misvatting gebleken.” Tops erkent dat sprake is van „toenemend modern paternalisme”, maar de nood is soms dan ook hoog, stelt hij. „De sociale kwaliteit van de samenleving vraagt daarom. Ondersteuning en controle gaan hand in hand.”

Maar een scherpe veroordeling van het „overheidsinterventionisme”, zoals Frissen dat signaleert, is niet aan Tops besteed. „Als Rotterdam destijds niet was opgetreden tegen de groeiende onveiligheid, dan had de burger zelf het heft in handen genomen. Dat wil niemand. En vervelend of niet, maar cameratoezicht in een uitgaansgebied is de prijs die we met z’n allen moeten betalen voor een steeds complexere samenleving.”

Frissen verwerpt die gedachte. „Nederland heeft altijd de merkwaardige illusie gekoesterd dat we by far de meest beschaafde natie ter wereld waren; we hadden geen rechts-radicalen, tolerantie was ons handelsmerk en met trots droegen we de zegeningen van ons beleid uit naar de rest van de wereld: euthanasie, ons liberale drugsbeleid, noem maar op. Maar een paar forse draaien om de oren en ‘we’ zijn in tien jaar als een blad aan de boom omgeslagen. Niets mag meer. Met name de elite is het spoor bijster.”

Dat geldt ook voor de ‘gewone’ burger, vindt het Rotterdamse PvdA-raadslid Ronald Motta. Hij spreekt van „een doorgeschoten individualisering”. Het vermeende recht van de een betekent automatisch een inperking van datzelfde vermeende recht van de ander, stelt hij. „Ik hoor mensen op straat vrijwel dagelijks roepen om harder ingrijpen van de overheid, maar hoe ingrijpend de gevolgen daarvan zijn, ervaren ze pas zodra ze zelf aan de beurt zijn.”

Toch is het uitgerekend zijn partij die in Rotterdam met enige regelmaat openlijk oproept tot meer repressie. Vorige maand nog, in een persbericht onder de kop ‘Pak zwartrijders in metro keihard aan’. En wat te denken van Motta’s collega-raadslid Marco Heijmen? Hij eiste dit voorjaar maatregelen naar aanleiding van „aanstootgevende etalage” van een seksshop, al bond hij later weer in. Motta, zuchtend: „Als partij hebben ook wij zo nu en dan de neiging ons mee te laten sleuren door onderbuikgevoelens, of door alledaagse ergernissen van enkele bewoners. Daar moeten we voor waken. Anders wordt intolerantie de norm.”

Lees eerdere delen van deze serie op nrc.nl/binnenland.