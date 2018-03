Brussel laat gensoja toe tot Europese Unie

BRUSSEL. De Europese Commissie laat een genetisch aangepaste sojasoort voor voeding en veevoer toe tot de Europese Unie. De ministers van landbouw in de EU waren te verdeeld voor een besluit, waarna de Europese Commissie gisteren zelf de knoop mocht doorhakken. Het Duitse concern Bayer had toelating gevraagd van sojasoort G M A2704-12 aan de Nederlandse autoriteiten, die het verzoek moesten voorleggen aan de EU. Genetisch aangepaste planten zijn omstreden in Europa. Milieuorganisaties vrezen dat de aangepaste genen de gezondheid en natuur schaden. Het Europese agentschap voor veilig voedsel EFSA had een positief advies gegeven over toelating van de soja.