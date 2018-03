Bloggen met ganzenveer

Stookschriften (Van Tilt, €24,90), onder redactie van Pieter van Wissing, is volgens Jan Blokker een aardige bundel artikelen over al die politieke, 18de-eeuwse krantjes waarin al heftig gedemoniseerd en gescholden werd. ‘Was het journalistiek waarmee de oprichters van de ontelbare blaadjes zich bezig hielden? Deden ze eigenlijk wel echt aan politiek? Of schreven ze zoals lezers schrijven die op de website van het dagblad Trouw worden uitgenodigd om over elk nieuwsbericht (inclusief de weersverwachting) hun oordeel te geven. Daar doen de geschriften van de 18de-eeuwers het meest aan denken: aan wat nu burgerjournalistiek heet, en die het land dagelijks overdekt met een loodzware laag opinie. De ganzeveer moet even geduldig zijn geweest als het toetsenbord van de laptop. [...] Er is een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt tussen orangistische en patriotse schotschriften, en het is leerzaam om te zien hoe de aloude facties elkaar nog altijd verketterden, want dan begrijp je ook dat het voor de (eerste?) Oranjevorsten onbegonnen werk was om die onverwerkte taaie vetes binnen het nieuwe koninkrijk verzoend te krijgen.’