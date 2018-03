Bijval en zang voor ridder De Leeuw

Dirigent, pianist en componist Reinbert de Leeuw is gisteren, op zijn zeventigste verjaardag, door Burgemeester van Amsterdam Job Cohen bevorderd van officier in de orde van Oranje Nassau tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De Leeuw dankte de hoge onderscheiding aan de „bijzondere aard, betekenis en internationale uitstraling” van zijn werk, aldus Cohen, die zelden een concert van ASKO/Schönberg overslaat.

De uitreiking vond plaats tijdens een verrassingsavond die ASKO/Schönberg voor De Leeuw had samengesteld. De jubilaris maakte zijn entree achter een fanfare met muziek van Willem Breuker. Hierna klonk muziek van onder meer Oliver Knussen, Olivier Messiaen en Arnold Schönberg, naamgever van het Schönberg Ensemble dat De Leeuw in 1974 oprichtte.

Violiste Lisanne Soeterbroek maakte grote indruk met een tot in de details perfecte uitvoering Three Miniatures van George Benjamin. Componist Louis Andriessen had voor de gelegenheid een luchtig nieuw lied gecomponeerd (wel met enige zelfcitaten) op de tekst De Reiger van Toon Tellegen. Hij voerde het uit met zangeres/actrice Els Ingeborg Smits en violiste Vera Beths, die eerder al de solopartij speelde in het bedrukkende Omaggio a Gesualdo van Jan van Vlijmen – minder geschikte muziek voor feesten en partijen.

Er waren diverse toespraken. Connie Palmen bezong uitgebreid De Leeuws achterkant – immers zijn meest vertoonde zijde. Ze roemde hem als een „meester van de adoratie”, die andere kunstenaars als geen ander kan bewonderen en bovendien een „tragisch verlangen naar een zuivere wereld” koestert. Tino Haenen, directeur van het Muziekgebouw aan ’t IJ, prees De Leeuw als de „belichaming van de nieuwe muziek.” Hij bood aan om ASKO/Schönberg tot eerste ‘Artist in Residence’ van het Muziekgebouw te benoemen. Die ambassadeursfunctie heeft dan vooral een symbolische betekenis, gekant tegen de beslissing van het Fonds voor de Podiumkunsten (NFPK) om het ensemble met drie ton te korten.

De avond was vol van protest tegen dit advies, en De Leeuw gaf aan hoezeer het hem heeft geraakt („na jaren van engagement met componisten te horen krijgen dat ik geen artistieke visie heb!”).

Zijnvriend Frans de Ruiter, decaan van de Faculteit van de kunsten in Leiden, kondigde aan met een ‘schaduwcommissie’ de omstreden oordelen te onderzoeken.

Als uitsmijter maakte sopraan Barbara Hannigan verpletterende indruk door Ligeti’s Mysteries of the Macabre weergaloos te zingen en intussen, verkleed als Reinbert de Leeuw, een perfecte imitatie neer te zetten van de gedecideerde dirigeerstijl waarmee hij vele meesterwerken onder de aandacht bracht.