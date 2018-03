BG Group trekt bod op Origin in

Londen, 9 sept. Het Britse energieconcern BG Group heeft vandaag zijn vijandelijke overnamebod van 13,8 miljard Australische dollar (8,5 miljard euro) op het Australische gas- en nutsbedrijf Origin Energy ingetrokken. Origin is in zee gegaan met het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips. Origin maakte gisteren bekend dat het samen met ConocoPhillips een project begint voor de productie van methaangas uit steenkool en voor de winning van aardgas aan de oostkust van Australië. Daarvoor investeert ConocoPhillips 8 miljard dollar. Door de investering is Origin in zijn geheel meer waard geworden dan wat BG bood en volgens BG is er geen rechtvaardiging om het bod te verhogen.